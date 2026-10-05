Martín Fierro de la Música 2026: todos los artistas que competirán en la primera edición

La música argentina suma una nueva entrega de premios y ya están definidos sus protagonistas.

El domingo 4 de octubre se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, que tendrán su primera ceremonia el próximo miércoles 14.

La nómina reúne a algunas de las figuras más importantes de la escena nacional. Tini, Lali, Maria Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Dante Spinetta, Emanero, Babasónicos y Tan Biónica son algunos de los nombres que aparecen entre las diferentes categorías.

La entrega está organizada por APTRA, con Luis Ventura al frente, y cuenta con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

Cuándo y dónde serán los Martín Fierro de la Música 2026

La primera edición se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026 desde las 19:00, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, CABA.

El evento será transmitido en vivo por El Nueve y su canal de YouTube, por lo que la ceremonia podrá seguirse también a través de la plataforma.

La conducción de la gala estará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida. En tanto, la alfombra roja tendrá como protagonistas a Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, con una participación especial de El Polaco durante la previa.

Además, la noche contará con homenajes a la trayectoria y reunirá a artistas de diferentes generaciones de la música.

Los musicales que tendrá la primera gala

La entrega de premios no será el único atractivo de la noche. La ceremonia contará con varios números musicales en vivo.

Los artistas y grupos anunciados son:

Bandana

Emanero

Euge Quevedo

Grupo Ráfaga

Ángela Leiva

Los Palmeras





Todas las ternas





Mejor Canción

La primera categoría reúne cuatro canciones que competirán por el reconocimiento:

Cazzu - Con otra

Maria Becerra y Paulo Londra - Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles - Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien





Mejor Álbum

Cinco trabajos competirán en esta categoría:

Milo J - La vida era más corta

Maria Becerra - Quimera

Cazzu - Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso - Papota

Lali - Cuando el demonio llama





Mejor Colaboración

La categoría reúne distintos cruces entre artistas:

Big One, Paulo Londra & Wisin - Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q'Lokura - Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas - Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal - La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole - Blackout

Turf & Lali - Loco un poco





Mejor Artista Femenina

Siete figuras competirán en este rubro:

Maria Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi





Mejor Artista Masculino

La categoría masculina está integrada por:

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Mejor Grupo/Banda

Los nominados son:

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un policía motorizado

Tan Biónica

Los Piojos





Mejor Artista Revelación Masculino

Los nombres que aparecen en esta categoría son:

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

Las nominadas son:

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez





Mejor Artista Pop

La categoría reúne a:

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

Maria Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

En este rubro competirán:

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi





Mejor Artista Urbano

La escena urbana tiene como nominados a:

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico

La lista está integrada por:

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas





Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

Los candidatos y sus respectivos espectáculos son:

Maria Becerra - Quimera Show 360° en River

La K'onga - Cuartetour

Lali - Lali Tour 2025

Airbag - El Club de la Pelea

Tini - Futttura

Q' Lokura - Q' Lokura en vivo

Emanero - Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido - La Zapada Más Grande Del Mundo





Mejor Productor/a Musical

Los nominados son:

Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla





Mejor Grupo/Banda Tropical

En esta categoría aparecen:

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q' Lokurra

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

Los candidatos son:

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli





Mejor Artista Tropical Femenina

Las nominadas son:

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

El tango tendrá cinco representantes:

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango





Mejor Cortina Musical de TV

Los programas nominados son:

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero





Mejor Concepto Visual

La categoría quedó conformada por:

Maria Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

Los nominados son:

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fogoli

Héctor Cavallero





Mejor Artista DJ

En esta categoría competirán:

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker





Mejor Música de Comerciales/Jingles

Los nominados son:

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 - Luck Ra





Mejor Artista DJ Revelación

La categoría tiene seis nominados:

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires





Mejor Artista de Música Infantil

Los candidatos son:

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

Finalmente, la categoría de Mejor Artista de Cuarteto está integrada por:

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre





Una gala que reunirá a distintas generaciones

Con una lista que reúne artistas consagrados, nuevas figuras y referentes de distintos géneros, los primeros Martín Fierro de la Música prometen una noche especial para la escena nacional.

El 14 de octubre será el momento de descubrir quiénes finalmente se quedan con cada estatuilla, pero también una oportunidad para celebrar las canciones, los discos y las historias que forman parte de la música argentina.



