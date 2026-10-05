Martín Fierro de la Música 2026: todos los artistas que competirán en la primera edición
La ceremonia inaugural que se realizará el 14 de octubre reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones, con shows musicales, homenajes y una extensa lista de candidaturas. Los detalles, en la nota.
La música argentina suma una nueva entrega de premios y ya están definidos sus protagonistas.
El domingo 4 de octubre se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, que tendrán su primera ceremonia el próximo miércoles 14.
La nómina reúne a algunas de las figuras más importantes de la escena nacional. Tini, Lali, Maria Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Dante Spinetta, Emanero, Babasónicos y Tan Biónica son algunos de los nombres que aparecen entre las diferentes categorías.
La entrega está organizada por APTRA, con Luis Ventura al frente, y cuenta con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.
Cuándo y dónde serán los Martín Fierro de la Música 2026
La primera edición se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026 desde las 19:00, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, CABA.
El evento será transmitido en vivo por El Nueve y su canal de YouTube, por lo que la ceremonia podrá seguirse también a través de la plataforma.
La conducción de la gala estará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida. En tanto, la alfombra roja tendrá como protagonistas a Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, con una participación especial de El Polaco durante la previa.
Además, la noche contará con homenajes a la trayectoria y reunirá a artistas de diferentes generaciones de la música.
Los musicales que tendrá la primera gala
La entrega de premios no será el único atractivo de la noche. La ceremonia contará con varios números musicales en vivo.
Los artistas y grupos anunciados son:
- Bandana
- Emanero
- Euge Quevedo
- Grupo Ráfaga
- Ángela Leiva
- Los Palmeras
Todas las ternas
Mejor Canción
La primera categoría reúne cuatro canciones que competirán por el reconocimiento:
- Cazzu - Con otra
- Maria Becerra y Paulo Londra - Ramen para dos
- Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles - Tu jardín con enanitos
- Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien
Mejor Álbum
Cinco trabajos competirán en esta categoría:
- Milo J - La vida era más corta
- Maria Becerra - Quimera
- Cazzu - Latinaje
- Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
- Lali - Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración
La categoría reúne distintos cruces entre artistas:
- Big One, Paulo Londra & Wisin - Flashbacks / Crossover #9
- Lauta, Amigo de Artista, Q'Lokura - Puñaladas
- Renzo ED, La Joaqui, Salas - Colocartelo Remix
- Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal - La Peligrosa
- Emilia, Tini & Nicki Nicole - Blackout
- Turf & Lali - Loco un poco
Mejor Artista Femenina
Siete figuras competirán en este rubro:
- Maria Becerra
- Ángela Leiva
- Tini
- Lali
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
La categoría masculina está integrada por:
- Fito Páez
- Dante Spinetta
- Coti Sorokin
- Milo J
- Axel
- Abel Pintos
- Emanero
- Dillom
Mejor Grupo/Banda
Los nominados son:
- Babasónicos
- Divididos
- Los Pericos
- Turf
- Airbag
- El Mató a un policía motorizado
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
Los nombres que aparecen en esta categoría son:
- Simón Aguirre
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Roze
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner
- Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
Las nominadas son:
- More con Flow
- Valentina Márquez
- Juana Rozas
- 143Leti
- Mery Granados
- Valentina Olguín
- Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
La categoría reúne a:
- Tini
- Lali
- Emilia
- Tiago PZK
- Maria Becerra
- Zoe Gotusso
- Yami Safdie
- Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
En este rubro competirán:
- Babasónicos
- El Plan de la Mariposa
- Fito Páez
- Los Piojos
- Charly García
- Andrés Calamaro
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
La escena urbana tiene como nominados a:
- Dante Spinetta
- Trueno
- J Rei
- Duki
- L-Gante
- Nicki Nicole
- Milo J
Mejor Artista Folclórico
La lista está integrada por:
- Soledad Pastorutti
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
Los candidatos y sus respectivos espectáculos son:
- Maria Becerra - Quimera Show 360° en River
- La K'onga - Cuartetour
- Lali - Lali Tour 2025
- Airbag - El Club de la Pelea
- Tini - Futttura
- Q' Lokura - Q' Lokura en vivo
- Emanero - Emanero Tour 2025
- Un Poco de Ruido - La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical
Los nominados son:
- Mauro De Tommaso
- BZRP
- Nico Cotton
- Big One
- Evlay
- Tatool
- Tote
- Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
En esta categoría aparecen:
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y La M
- Ráfaga
- La K'onga
- Q' Lokurra
- La Delio Valdez
- Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
Los candidatos son:
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano
- El Polaco
- Ulises Bueno
- Daniel Agostini
- Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
Las nominadas son:
- Ángela Leiva
- Dalila
- Karina
- Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
El tango tendrá cinco representantes:
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amicone
- Jorge Vázquez
- Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
Los programas nominados son:
- Morfi, Todos a la Mesa
- LAM
- Gran Hermano
- Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
La categoría quedó conformada por:
- Maria Becerra
- Lali
- Tini
- Emanero
- Cazzu
- Dillom
- Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
Los nominados son:
- Fernando Szereszevsky
- Pocho Rocca
- Artes Group
- Natanael Real
- Daniel Grinbank
- Ana Poluyan
- Maxi El Brother
- Alberto Miguel
- Marcelo Fogoli
- Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
En esta categoría competirán:
- Ezequiel Arias
- Sol Ortega
- Hernán Cattaneo
- Mariano Mellino
- Victoria Engel
- Carlos Alfonsín
- Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
Los nominados son:
- Saphirus
- Molto
- Kanji
- Rinde 2 - Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
La categoría tiene seis nominados:
- 0ostil
- Victoria Why Not
- Discip
- Ana Helder
- Jay De Lys
- Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
Los candidatos son:
- Panam
- Plim Plim
- Margarita
- Pau Pau
- Topa
- El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
Finalmente, la categoría de Mejor Artista de Cuarteto está integrada por:
- Valentina Márquez
- Ulises Bueno
- Simón Aguirre
Una gala que reunirá a distintas generaciones
Con una lista que reúne artistas consagrados, nuevas figuras y referentes de distintos géneros, los primeros Martín Fierro de la Música prometen una noche especial para la escena nacional.
El 14 de octubre será el momento de descubrir quiénes finalmente se quedan con cada estatuilla, pero también una oportunidad para celebrar las canciones, los discos y las historias que forman parte de la música argentina.