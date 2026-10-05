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Martín Fierro de la Música 2026: todos los artistas que competirán en la primera edición

La ceremonia inaugural que se realizará el 14 de octubre reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones, con shows musicales, homenajes y una extensa lista de candidaturas. Los detalles, en la nota.

Juan Pablo Fiaschi
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La música argentina suma una nueva entrega de premios y ya están definidos sus protagonistas. 

El domingo 4 de octubre se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, que tendrán su primera ceremonia el próximo miércoles 14.

La nómina reúne a algunas de las figuras más importantes de la escena nacional. Tini, Lali, Maria Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Dante Spinetta, Emanero, Babasónicos y Tan Biónica son algunos de los nombres que aparecen entre las diferentes categorías.

La entrega está organizada por APTRA, con Luis Ventura al frente, y cuenta con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

Cuándo y dónde serán los Martín Fierro de la Música 2026

La primera edición se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026 desde las 19:00, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, CABA.

El evento será transmitido en vivo por El Nueve y su canal de YouTube, por lo que la ceremonia podrá seguirse también a través de la plataforma.

La conducción de la gala estará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida. En tanto, la alfombra roja tendrá como protagonistas a Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, con una participación especial de El Polaco durante la previa.

Además, la noche contará con homenajes a la trayectoria y reunirá a artistas de diferentes generaciones de la música.

Los musicales que tendrá la primera gala

La entrega de premios no será el único atractivo de la noche. La ceremonia contará con varios números musicales en vivo.

Los artistas y grupos anunciados son:

  • Bandana
  • Emanero
  • Euge Quevedo
  • Grupo Ráfaga
  • Ángela Leiva
  • Los Palmeras


Todas las ternas


Mejor Canción

La primera categoría reúne cuatro canciones que competirán por el reconocimiento:

  • Cazzu - Con otra
  • Maria Becerra y Paulo Londra - Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles - Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien


Mejor Álbum

Cinco trabajos competirán en esta categoría:

  • Milo J - La vida era más corta
  • Maria Becerra - Quimera
  • Cazzu - Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
  • Lali - Cuando el demonio llama


Mejor Colaboración

La categoría reúne distintos cruces entre artistas:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin - Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista, Q'Lokura - Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas - Colocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal - La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole - Blackout
  • Turf & Lali - Loco un poco


Mejor Artista Femenina

Siete figuras competirán en este rubro:

  • Maria Becerra
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi
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Mejor Artista Masculino

La categoría masculina está integrada por:

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos
  • Emanero
  • Dillom
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Mejor Grupo/Banda

Los nominados son:

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf
  • Airbag
  • El Mató a un policía motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos


Mejor Artista Revelación Masculino

Los nombres que aparecen en esta categoría son:

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo
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Mejor Artista Revelación Femenina

Las nominadas son:

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez


Mejor Artista Pop

La categoría reúne a:

  • Tini
  • Lali
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • Maria Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres
Martín Fierro de la Música 2026: todos los artistas que competirán en la primera edición

Mejor Artista Rock/Alternativo

En este rubro competirán:

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi


Mejor Artista Urbano

La escena urbana tiene como nominados a:

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante
  • Nicki Nicole
  • Milo J
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Mejor Artista Folclórico

La lista está integrada por:

  • Soledad Pastorutti
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas


Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

Los candidatos y sus respectivos espectáculos son:

  • Maria Becerra - Quimera Show 360° en River
  • La K'onga - Cuartetour
  • Lali - Lali Tour 2025
  • Airbag - El Club de la Pelea
  • Tini - Futttura
  • Q' Lokura - Q' Lokura en vivo
  • Emanero - Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido - La Zapada Más Grande Del Mundo


Mejor Productor/a Musical

Los nominados son:

  • Mauro De Tommaso
  • BZRP
  • Nico Cotton
  • Big One
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla


Mejor Grupo/Banda Tropical

En esta categoría aparecen:

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga
  • La K'onga
  • Q' Lokurra
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI
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Mejor Artista Tropical Masculino

Los candidatos son:

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli


Mejor Artista Tropical Femenina

Las nominadas son:

  • Ángela Leiva
  • Dalila
  • Karina
  • Eugenia Quevedo
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Mejor Artista de Tango

El tango tendrá cinco representantes:

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez
  • Los Reyes del Tango


Mejor Cortina Musical de TV

Los programas nominados son:

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero


Mejor Concepto Visual

La categoría quedó conformada por:

  • Maria Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso
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Mejor Manager Artístico

Los nominados son:

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fogoli
  • Héctor Cavallero


Mejor Artista DJ

En esta categoría competirán:

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zuker


Mejor Música de Comerciales/Jingles

Los nominados son:

  • Saphirus
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 - Luck Ra


Mejor Artista DJ Revelación

La categoría tiene seis nominados:

  • 0ostil
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires


Mejor Artista de Música Infantil

Los candidatos son:

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil
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Mejor Artista de Cuarteto

Finalmente, la categoría de Mejor Artista de Cuarteto está integrada por:

  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno
  • Simón Aguirre


Una gala que reunirá a distintas generaciones

Con una lista que reúne artistas consagrados, nuevas figuras y referentes de distintos géneros, los primeros Martín Fierro de la Música prometen una noche especial para la escena nacional.

El 14 de octubre será el momento de descubrir quiénes finalmente se quedan con cada estatuilla, pero también una oportunidad para celebrar las canciones, los discos y las historias que forman parte de la música argentina. 


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