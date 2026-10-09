Martín Fierro de la Música: cambios en las ternas de cuarteto y nuevas nominaciones para Euge Quevedo y Luck Ra

La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música generó repercusiones luego de que se conocieran las nominaciones con presencia del cuarteto. Las críticas apuntaron a la inclusión de artistas del género cordobés en categorías de música tropical y a la ausencia de algunos referentes. Frente a los cuestionamientos, la organización anunció modificaciones en las ternas.

Uno de los principales cambios se produjo en la categoría Mejor artista de cuarteto, que ahora incluye a Euge Quevedo y Luck Ra. De esta manera, la cantante dejó de integrar la terna de Mejor artista femenina tropical, mientras que el intérprete se sumó a la lista de nominados.

Euge Quevedo y Luck Ra se incorporaron a la categoría Mejor artista de cuarteto

La categoría también cuenta con Ulises Bueno, Valentina Márquez y Simón Aguirre, quienes ya habían sido anunciados en la nómina inicial.

La organización de los Martín Fierro de la Música modificó las ternas de cuarteto

Nueva categoría: Mejor banda de cuarteto

Otra de las novedades fue la incorporación de una terna específica para reconocer a las agrupaciones del género. La categoría Mejor banda de cuarteto incluye a Q'Lokura, Desakta2, La Konga, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

Q'Lokura, Desakta2, La Konga, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo integran la nueva terna a Mejor banda de cuarteto

La decisión llegó después de los cuestionamientos por la falta de un espacio propio para las bandas de cuarteto dentro de la primera edición de los premios.

Sin embargo, no todas las categorías tuvieron modificaciones. La terna de Mejor grupo o banda de música tropical mantuvo a los nominados de la lista original, pese a las críticas que había recibido por la inclusión de artistas vinculados al cuarteto.

Los cambios reavivaron la conversación en redes sociales sobre la representación del género cordobés y la importancia de contar con categorías que reconozcan las particularidades de su escena musical.