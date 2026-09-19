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"Me silenciaron legalmente": Cazzu respondió a Christian Nodal por la llamada "Ley Cazzu"

La cantante argentina publicó un extenso descargo luego de que el equipo del mexicano negara que busque frenar el contenido de la iniciativa y cuestionara que lleve el nombre de Cazzu. "Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza", sostuvo.

Cecilia Andrea Bello
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El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal sumó un nuevo capítulo. Luego de que el cantante mexicano y su equipo legal difundieran un comunicado sobre la denominada "Ley Cazzu", la artista argentina respondió a través de sus redes sociales y aseguró que se encuentra legalmente impedida de hablar sobre determinados aspectos de la disputa que mantienen por la crianza de su hija, Inti.

La controversia se originó alrededor de una iniciativa que busca impedir que un padre o una madre que incumpla determinadas obligaciones alimentarias pueda bloquear trámites como el pasaporte o los permisos de viaje internacional de sus hijos. El equipo de Nodal negó que el cantante pretenda frenar el contenido de la propuesta y sostuvo que el recurso legal cuestiona su denominación y la utilización de una historia particular para promoverla.

En ese contexto, Cazzu publicó una serie de textos en los que volvió a referirse a la situación y cuestionó las condiciones legales que, según afirmó, limitan su posibilidad de expresarse públicamente.

&nbsp;Cazzu respondió al comunicado de Christian Nodal&nbsp;
 Cazzu respondió al comunicado de Christian Nodal 

"Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. (Todavía no sé si acerté)", escribió.

La cantante también hizo referencia a las diferencias que mantiene con el padre de su hija y aseguró que parte del conflicto excede las cuestiones vinculadas directamente con la crianza.

"Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. Acá y allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan", sostuvo.

Cazzu también señaló que espera que en algún momento pueda conocerse públicamente su versión de los hechos sin las restricciones que, según plantea, enfrenta actualmente.

"Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es. Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan", expresó.

&nbsp;La cantante habló de las restricciones legales que enfrenta&nbsp;
 La cantante habló de las restricciones legales que enfrenta 

El respaldo de Cazzu a las iniciativas para proteger a madres y mujeres 

En su descargo, la artista argentina dejó en claro que continuará respaldando iniciativas legislativas vinculadas a la protección de madres y mujeres.

"Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse", manifestó.

&nbsp;La artista reafirmó su respaldo a proyectos para proteger a madres y mujeres&nbsp;
 La artista reafirmó su respaldo a proyectos para proteger a madres y mujeres 

Por su parte, Nodal había sostenido que no existe una resolución judicial que lo catalogue como deudor alimentario y cuestionó que la iniciativa sea identificada con el nombre de su expareja. Su equipo legal aclaró que el recurso presentado no busca frenar el contenido de la propuesta, sino cuestionar el uso de su nombre y la historia asociada al caso.

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