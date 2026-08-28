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Melingo y Andrés Calamaro se encuentran en "Laberinto"

El nuevo dúo forma parte de Tangos Bajos Rework, el álbum que Melingo dejó terminado antes de su fallecimiento y que verá la luz en septiembre.

Cecilia Andrea Bello
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Melingo y Andrés Calamaro se unen en "Laberinto", una colaboración que recupera la voz del artista y forma parte de Tangos Bajos Rework, el álbum que dejó completamente preparado antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 30 de junio.

El lanzamiento llega después de "José El Cuchillero", canción que Melingo grabó junto a Malandro. Ambos temas forman parte del camino que el músico había trazado para este proyecto, e

n el que continuó explorando los cruces entre el tango, la canción popular y distintas generaciones de artistas.

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 Melingo y Andrés Calamaro unen sus voces en "Laberinto" 

En "Laberinto", el timbre característico de Melingo se encuentra con la voz de Calamaro en una colaboración que reúne a dos figuras fundamentales de la música argentina. El resultado propone un diálogo entre diferentes formas de interpretar y habitar la canción popular.

Tangos Bajos Rework será editado en septiembre, respetando el concepto y las decisiones que Melingo había tomado para cada una de sus canciones. Se trata de un trabajo que el artista dejó terminado y que ahora continúa su recorrido como parte de su legado musical.

Desde Pelo Music, el equipo que acompaña el lanzamiento, destacan el compromiso de preservar la obra de Melingo y compartir este material con el mismo cuidado con el que fue concebido por el artista.

Melingo y Andrés Calamaro "Laberinto"

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