Mercedes Sosa suena en la nueva película de Ryan Gosling y sorprende al público argentino

El cine internacional volvió a tender un puente inesperado con la música latinoamericana. Proyecto Fin del Mundo, la superproducción de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling y estrenada esta semana en salas argentinas, sorprendió al público al incluir en su banda sonora una de las interpretaciones más emblemáticas de Mercedes Sosa.

La película -adaptación de la novela de Andy Weir con guion de Drew Goddard y dirección de Phil Lord y Christopher Miller- narra la historia de un profesor que despierta solo en una nave espacial sin recordar su identidad ni cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, descubre que tiene una misión crucial: salvar a la Tierra de una amenaza que podría extinguir el Sol.

La voz de Mercedes Sosa suena en un momento clave de Proyecto Fin del Mundo

En medio de esa trama cargada de tensión científica y dilemas existenciales, aparece "Gracias a la vida", en la histórica versión de Mercedes Sosa grabada en 1970. El momento no pasa inadvertido: la canción introduce una pausa emocional que conecta al protagonista con aquello que intenta salvar, reforzando la dimensión humana de la historia.

La obra, compuesta por la chilena Violeta Parra en 1966, se convirtió con el paso del tiempo en un himno de la música latinoamericana. La interpretación de Sosa es considerada la más influyente y reconocida a nivel mundial, lo que potencia aún más el impacto de su inclusión en el film.

"Gracias a la vida", escrita por Violeta Parra y popularizada mundialmente por Mercedes Sosa

El guiño regional no termina allí. En otro pasaje de la película también suena "El amanecer", tango instrumental compuesto en 1913 por Roberto Firpo, considerado uno de los pioneros fundamentales del género rioplatense.

Con una narrativa que combina viajes espaciales, enigmas científicos y vínculos inesperados, la película encuentra en la música un recurso clave para aportar profundidad emocional. Así, la voz de Mercedes Sosa irrumpe en el universo futurista del film y genera uno de los momentos más comentados por el público argentino en su fin de semana de estreno.

El elenco se completa con actuaciones de Sandra Hüller, Milana Vayntrub y Bastian Antonio Fuentes, quienes acompañan a Gosling en esta historia que combina épica espacial con sensibilidad humana.