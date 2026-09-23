Mica Sotera: "Este nuevo álbum me está sorprendiendo todos los días"

Mica Sotera visitó los estudios de El Canal de la Música para presentar "Punto de Encuentro", su nuevo trabajo discográfico, en una charla amena y cargada de complicidad junto a Aixa Seliman. El álbum reúne nueve canciones y propone un universo sonoro en el que conviven la soltura del indie pop y la calidez del R&B.

La artista atraviesa con entusiasmo la recepción que está teniendo el material desde su lanzamiento. "Este nuevo álbum me está sorprendiendo todos los días", contó Mica, quien aseguró que recibe mensajes de personas que encontraron en sus canciones una forma de acompañamiento. Entre ellos, destacó el de un oyente que le contó que escuchar el disco después de un día difícil le había cambiado el humor. "Para mí ya es un éxito eso", expresó.

La artista habló sobre su nuevo trabajo discográfico

El origen de "Punto de Encuentro"

Uno de los detalles más particulares del disco está en su nombre. "Punto de Encuentro" era originalmente el título de una canción que finalmente no quedó dentro del repertorio. Sin embargo, durante el proceso creativo, Mica sintió que esas palabras representaban mejor el espíritu de toda la obra.

"El disco se llamaba de otra manera y un día me desperté y dije: ‘No se llama así, se baja ese nombre, se va a llamar Punto de Encuentro'", relató. A partir de allí, comenzó a encontrar diferentes sentidos en ese concepto: un lugar donde confluyen sus canciones, sus emociones y también el vínculo con quienes escuchan su música.

"Siempre hay un lugar donde nos vamos a encontrar, un lugar donde reúno todas mis canciones, mis emociones", explicó. Esa idea también se proyecta hacia el futuro y hacia la posibilidad de compartir sus canciones con personas de diferentes lugares del mundo.

Mica Sotera presentó "Punto de Encuentro"

Un universo audiovisual creado desde cero

El proyecto también tiene una fuerte identidad visual. Mica contó que para este álbum construyeron un universo "de cero", con personajes y escenarios que acompañan la propuesta musical.

La idea comenzó a tomar forma a partir de "Desde Diferente", la primera canción que lanzó en octubre. "Tenía ganas de juntarme con amigos y hablar de lo que nos pasaba", recordó. De esas conversaciones surgió una pregunta: si cada uno de ellos podía ser un personaje dentro de una película de ficción.

El resultado fue una estética teatral y surrealista, con referencias que la propia artista vinculó con el universo de Tim Burton. "Uno es un barquito de papel, otro es un ángel con el corazón roto", contó sobre algunos de esos personajes y los mundos que fueron creando para acompañar las canciones.

Además, durante la entrevista habló sobre los aproximadamente dos años y medio que llevó la producción del álbum y sobre el rescate de distintas ideas y "gérmenes" musicales que habían quedado guardados durante el proceso.

Nuevos cruces y ganas de seguir componiendo

Mica también se refirió a sus ganas de continuar componiendo y trabajando con artistas de diferentes lugares. Para ella, cada encuentro en un estudio representa un desafío y una oportunidad para descubrir nuevas formas de crear.

"Siempre estoy queriendo componer con muchas personas", aseguró. Entre sus experiencias recientes aparece una colaboración registrada en Barcelona junto a Vic Mirallas, mientras que también mencionó a una artista con la que le gustaría trabajar: "Estoy escuchando mucho a María Wolf".

La búsqueda de nuevos cruces forma parte de un proyecto que apuesta por ampliar sus horizontes y encontrar diferentes puntos de conexión a través de la música.

Una presentación acústica

Como cierre de la visita, Mica Sotera compartió una presentación acústica en vivo. La cantante interpretó "No es para mí" y "Al menos esta vez", llevando al estudio dos canciones de su repertorio en un formato más íntimo.

Entre canciones, historias y proyectos futuros, la artista mostró en primera persona el universo que construyó alrededor de "Punto de Encuentro", un disco que, desde su propio nombre, propone a la música como un espacio para conectar.