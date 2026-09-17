Miley Cyrus: cuándo y dónde será el pop-up para celebrar su nuevo álbum en Buenos Aires

Los seguidores de Miley Cyrus tendrán una oportunidad especial para celebrar el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Con motivo de la llegada de "Bass Persuades", su esperado décimo álbum de estudio, Buenos Aires se suma a la celebración con una experiencia pensada especialmente para sus fans.

La propuesta tendrá dos encuentros en distintos puntos de la Ciudad e invitará al público a compartir la salida del disco, participar de juegos por premios y disfrutar de un espacio dedicado a la artista.

Cuándo y dónde será el pop-up de Miley Cyrus

El encuentro para fans se realizará durante dos jornadas, con actividades en espacios públicos de Buenos Aires.

Las fechas y horarios confirmados son:

Viernes 18 de septiembre: de 16 a 19 horas , en Barrancas de Belgrano .

de , en . Sábado 19 de septiembre: de 15 a 18 horas, en Plaza Armenia.





Durante ambas jornadas, los seguidores podrán reunirse para celebrar el lanzamiento de "Bass Persuades", participar de diferentes juegos y llevarse la posibilidad de ganar premios.

Además, la experiencia contará con espacios para que los asistentes puedan sacarse fotos y compartir el momento en sus redes sociales.

Miley Cyrus lanza su décimo álbum de estudio

El nuevo disco de Miley Cyrus llegará oficialmente a todas las plataformas digitales el viernes 18 de septiembre, a través de Atlantic Records.

El álbum estará encabezado por "Bass Persuades", el primer sencillo y adelanto de esta nueva etapa musical de la cantante. La canción ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

El lanzamiento también cuenta con un video musical oficial dirigido por Mert Alas, que acompaña la presentación del single y anticipa parte de la estética de este nuevo proyecto.

Un nuevo capítulo en la carrera de Miley

Con "Bass Persuades", Miley Cyrus inicia una nueva etapa artística que no se limitará a la música grabada. La cantante también prepara su regreso a los escenarios, previsto para octubre.

En ese marco, tiene anunciadas dos presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde volverá a encontrarse con su público después de un período alejada de los shows en vivo.

El lanzamiento del álbum y las fechas en Buenos Aires forman parte de esta nueva etapa de la artista, que vuelve a poner el foco tanto en sus canciones como en el vínculo con sus seguidores.

Una celebración para los fans en Buenos Aires

La llegada de "Bass Persuades" tendrá así su propio festejo en la Ciudad. A través del pop-up, los fans de Miley podrán compartir la expectativa por el nuevo material, participar de actividades y celebrar juntos el comienzo de este capítulo en la carrera de la cantante.



