Milo J estrenó La Jangada en cines de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa

En el marco del primer aniversario de La Vida Era Más Corta, La Jangada llegó a la pantalla grande con funciones exclusivas en 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, España e Italia.

El live set, registrado sobre el río, retoma ocho canciones de La Vida Era Más Corta a través de nuevas interpretaciones y encuentros entre artistas de distintas generaciones y tradiciones de la música latinoamericana.

La función especial se realizó en el DOT

Una función especial en el Dot Baires Shopping

En Buenos Aires, la celebración comenzó con una proyección especial en el DOT, donde Milo J estuvo acompañado por su familia, amigos, parte de su equipo, artistas que participaron del proyecto y representantes de la prensa.

Entre los presentes estuvieron Raly Barrionuevo, Cuti Carabajal y Rafael "Rafa" Salas, de Cara Fea, además de otros músicos, directores y productores vinculados a La Jangada.

Milo J presentó La Jangada en Buenos Aires

Al finalizar la proyección, Milo tomó el micrófono y agradeció a quienes formaron parte de esta experiencia, especialmente a los músicos que participaron del proyecto y al equipo que trabajó detrás de escena.

"Principalmente les quiero agradecer a ustedes por haberme acompañado en esta locura que fue La Jangada, por haber acompañado en lo que es esta extensión de mi último álbum, La Vida Era Más Corta. En serio, muchas gracias. A los músicos que me acompañaron de gira, a los músicos que quizás se sumaron y no tenemos tanta relación pero por amor al arte y realmente les agradezco y también a los demás que vinieron".

Luego, destacó el trabajo que implicó llevar adelante la producción: "Esto fue un laburazo. Quiero agradecerle también al equipo Milo J, muchísimas gracias a todos porque hay todo un laburo atrás que ni siquiera se ve, pero ni siquiera en el documental se ve. Muchas gracias, en serio".

Más tarde, Milo sorprendió a sus fans

Después de la función especial, Milo J apareció por sorpresa en una de las proyecciones realizadas en el Abasto para compartir el estreno de La Jangada junto a sus fans.

La presencia del artista permitió cerrar la jornada con un encuentro junto al público que se acercó al cine para ver en pantalla grande el proyecto nacido a partir de La Vida Era Más Corta.

Milo J presentó La Jangada en Buenos Aires

Un año de La Vida Era Más Corta

La llegada de La Jangada a los cines coincidió con el primer aniversario de La Vida Era Más Corta, álbum que cuenta con siete nominaciones a los Latin Grammy.

Las candidaturas incluyen Álbum del Año, Grabación del Año por "Niño", Canción del Año por "Solifican12", Mejor Álbum Folclórico, Mejor Interpretación Urbana por "Gil", Mejor Empaque de Grabación y Productor del Año para Tatool.

La Jangada llegó a 14 países

Cuándo se podrá ver La Jangada online

Después de su paso por los cines, este 30 de septiembre a las 21 h, La Jangada estará disponible para todo el mundo en el canal oficial de YouTube de Milo J y también en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, TIDAL y Pandora.