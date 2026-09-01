Milo J habló de su decisión de no cantar en inglés y destacó la importancia de sus raíces: "Es el idioma que hablo y me siento cómodo"

Después de regresar de su gira por Estados Unidos, Milo J habló sobre una de las decisiones que forman parte de su identidad artística: mantener sus canciones en español.

Aunque su música consiguió atravesar fronteras y sumar oyentes en distintos lugares del mundo, el cantante no considera necesario cambiar de idioma para ampliar su público. Para él, expresarse en español representa una manera de mantener su esencia y, sobre todo, de comunicarse con mayor naturalidad.

La experiencia internacional también le permitió comprobar que sus canciones pueden llegar a personas que no necesariamente hablan español. Durante su recorrido, el artista se sorprendió al encontrarse con fanáticos angloparlantes y brasileños que conocen sus temas y hasta se animan a hacer covers.

Por qué Milo J elige cantar en español

Para el artista de Morón, el idioma cumple un papel fundamental dentro de su música. El artista considera que cantar en español le permite transmitir sus ideas y sentimientos con mayor comodidad, además de generar una conexión más directa con quienes escuchan sus canciones.

En ese sentido, su prioridad pasa por llegar a un público que pueda comprender sus letras y sentirse identificado con aquello que cuenta.

"Me gustaría seguir cantando en español, es el idioma que hablo y me siento cómodo, y con el que mejor me puedo comunicar con el resto de la gente, es importante cantar en español, la verdad, y que tu mismo público se sienta identificado", expresó.

La definición deja en claro que, para el cantante, el español no representa una limitación, sino una parte esencial de su manera de hacer música.

Sus raíces también forman parte de su identidad

La elección del idioma se relaciona con una propuesta artística que combina ritmos urbanos, folclore y raíces latinoamericanas.

Milo J construyó su identidad musical a partir de esa combinación de estilos y de una mirada que mantiene presente su pertenencia cultural. Por eso, cantar en español forma parte de un proyecto que busca conservar esa conexión con sus orígenes.

Además, el artista ha señalado que prefiere consolidar su música dentro del mundo hispanohablante antes que enfocarse en un mercado anglosajón. Al menos por ahora, esa expansión no aparece como una de sus principales metas.

Una decisión que no le impide llegar al exterior

La gira por Estados Unidos le permitió a Milo J comprobar que sus canciones pueden generar interés incluso entre personas que no comparten su idioma.

El artista se mostró sorprendido al descubrir que seguidores de habla inglesa y de Brasil conocen sus canciones. La situación demuestra que el alcance de una propuesta musical no depende necesariamente de cantar en la lengua del público.

En ese contexto, al artista resumió su experiencia con una frase que llamó especialmente la atención:

"Los yankees y los brasileños son gente que canta mis canciones".

El comentario refleja el impacto que tuvo en él encontrarse con personas de diferentes culturas que se apropiaron de sus canciones y las incorporaron a sus propios repertorios.

El idioma como una elección artística

La decisión de Milo J adquiere todavía más relevancia por el crecimiento internacional que experimentó su música. El artista podría buscar nuevas estrategias para acercarse a públicos de otros idiomas, pero por ahora prefiere mantener intacta la esencia de su propuesta.

Su experiencia en Estados Unidos mostró, además, que no necesita cantar en inglés para que sus canciones crucen fronteras. El interés de seguidores de distintos países demuestra que la música puede generar identificación incluso cuando existen diferencias lingüísticas.

Después de su gira, el artista de Morón reafirma así una elección que está directamente vinculada con su manera de expresarse. El español es el idioma en el que encuentra mayor comodidad para transmitir lo que quiere contar y conectar con su público.







