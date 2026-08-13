Morat extiende su fiesta en el Movistar Arena: nueva fecha con campo sentado y un segundo escenario

La conexión entre Morat y el público argentino sigue creciendo. Después de agotar cinco funciones en el Movistar Arena, la banda colombiana anunció una nueva fecha en Buenos Aires, pero con una propuesta diferente a la de sus presentaciones anteriores.

Una nueva fecha con un formato especial

El 22 de septiembre será una noche particular dentro de la gira de Morat. La banda decidió modificar la distribución tradicional del show para crear una experiencia más íntima y cercana.

La incorporación de un escenario B permitirá que los músicos se acerquen a sectores diferentes del público y desarrollen allí algunos momentos del espectáculo.

A esta propuesta se suma el campo sentado, una modalidad que cambiará la dinámica habitual de un recital y permitirá disfrutar de cada canción con mayor comodidad.

La combinación de ambos elementos busca que la función tenga una identidad propia dentro del tour.

Un segundo escenario para estar más cerca de los fans

Uno de los principales atractivos de la nueva presentación será el escenario B.

Este segundo espacio estará ubicado dentro del estadio y permitirá que parte del show se desarrolle desde una posición mucho más cercana a los espectadores.

La propuesta apunta a reducir las distancias habituales de un espectáculo de estas características y generar momentos especiales de interacción entre Morat y sus seguidores.

De esta manera, canciones y diferentes segmentos del show podrán vivirse desde una perspectiva completamente distinta a la de las cinco funciones anteriores.

El campo será completamente sentado

El formato elegido para esta fecha también tendrá una particularidad importante: el campo será sentado.

La decisión apunta a crear un clima más íntimo y relajado, en el que el público pueda disfrutar de la música con mayor comodidad y atención a cada detalle de la puesta.

El nuevo esquema, combinado con el escenario secundario, permitirá que los espectadores vivan una experiencia diferente dentro del "Ya Es Mañana Tour".

Cinco funciones agotadas en el Movistar Arena

La nueva fecha llega después de una respuesta contundente del público argentino.

Morat logró agotar cinco funciones en el Movistar Arena, correspondientes a los días 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre.

Todas esas presentaciones ya se encuentran completamente agotadas, por lo que el anuncio de una nueva función representa una ampliación del paso de la banda por Buenos Aires.

La respuesta confirma una vez más el fuerte vínculo que Morat construyó con sus seguidores argentinos y el lugar que ocupa el país dentro de su actual recorrido internacional.

El fenómeno Morat continúa en Argentina

Argentina se convirtió en una de las plazas más importantes para la banda colombiana. La rapidez con la que se agotaron las cinco funciones demuestra el entusiasmo que genera cada visita del grupo.

Ahora, con una nueva fecha y un formato especialmente diseñado, Morat vuelve a apostar por una experiencia diferente para sus seguidores.

La presentación del 22 de septiembre no será simplemente una función adicional: tendrá una puesta particular que permitirá vivir el espectáculo desde otra perspectiva.

Las entradas para la nueva presentación están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Morat suma una nueva fecha en el Movistar Arena

El éxito de "Ya Es Mañana"

El nuevo show llega además en un momento de crecimiento para Morat, impulsado por el éxito de "Ya Es Mañana", su más reciente álbum.

La banda continúa expandiendo su propuesta musical mientras mantiene la conexión con un público que acompaña cada etapa de su carrera.

A este presente se suma el lanzamiento de su versión de "Tu cárcel", una interpretación emotiva de uno de los grandes clásicos de la música popular latinoamericana.

La elección de este tema también reforzó el vínculo de Morat con el público argentino y mostró nuevamente la capacidad del grupo para reinterpretar canciones conocidas y llevarlas a su propio universo musical.

Una producción pensada para una noche irrepetible

La función del 22 de septiembre tendrá una producción especialmente pensada para aprovechar el nuevo formato.

El escenario B, el campo sentado y la distribución del público permitirán potenciar distintos momentos del espectáculo y generar una dinámica diferente.

La intención es que esta presentación tenga una identidad propia y se convierta en una de las fechas más especiales del paso de Morat por Buenos Aires.

La banda buscará así ofrecer una experiencia en la que la cercanía tenga un papel central, sin perder la energía y la producción que caracterizan al tour.

Una nueva noche para celebrar junto a Morat

El anuncio de esta función confirma que la historia de Morat con el público argentino todavía tiene capítulos por escribir.

Después de cinco fechas agotadas, la banda decidió extender su estadía en Buenos Aires con una propuesta diferente y especialmente pensada para sus seguidores.

El 22 de septiembre, el escenario B y el campo sentado serán protagonistas de una noche que buscará generar una conexión más directa entre los músicos y el público.

Con "Ya Es Mañana Tour" como marco, Morat vuelve a demostrar que su vínculo con Argentina atraviesa un momento de enorme fuerza.