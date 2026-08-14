Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Moria Casán habló sobre su relación con Lali Espósito: "No somos amigas"

La conductora se refirió a la ausencia de la cantante en la presentación de su serie de Netflix y negó que exista un distanciamiento entre ambas.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La presentación de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix reunió a numerosas figuras en el teatro Lola Membrives. Sin embargo, la ausencia de Lali Espósito llamó la atención y rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Ante las consultas, Moria decidió aclarar cuál es actualmente su vínculo con la cantante y aseguró que no existe ningún conflicto.

&nbsp;Moria Casán aclaró su vínculo con Lali Espósito y negó cualquier distanciamiento entre ambas&nbsp;
 Moria Casán aclaró su vínculo con Lali Espósito y negó cualquier distanciamiento entre ambas 

Moria explicó la ausencia de Lali 

Casán señaló que ella no estuvo a cargo de la lista de invitados para la presentación y que esa tarea correspondió a la producción de Netflix.

"De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix", respondió al ser consultada por la ausencia de la artista.

La conductora también recordó algunos de los encuentros que tuvo con Espósito y destacó que mantiene una buena relación con ella. "De ella soy conocida y tengo la mejor", expresó, al mencionar además que Lali participó en uno de sus podcasts y posteriormente la invitó a realizar una colaboración.

Moria aseguró que tampoco tomó como algo personal que la cantante no estuviera presente: "Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo".

"No somos amigas, tengo la mejor" 

Frente a las versiones sobre una supuesta pelea, Casán fue contundente al definir el vínculo entre ambas: "Ningún distanciamiento. No somos amigas, tengo la mejor. Simplemente ella también anda por el mundo ocupada".

La actriz también recordó que durante el Mundial mantuvo un intercambio con Lali y volvió a remarcar que no existe ningún enfrentamiento entre ellas.

De esta manera, Moria buscó ponerle punto final a las especulaciones y diferenció una relación cordial y de buena onda de un vínculo de amistad.

Esta nota habla de:
1
Camila se despide con su "ADIÓS World Tour": llega a Buenos Aires y Córdoba
Noticias

Camila se despide con su "ADIÓS World Tour": llega a Buenos Aires y Córdoba

2
Yeimy y Charly se reencuentran en Buenos Aires: Carolina Ramírez vuelve a La Reina del Flow en el Movistar Arena
Noticias

Yeimy y Charly se reencuentran en Buenos Aires: Carolina Ramírez vuelve a La Reina del Flow en el Movistar Arena

3
Shakira tomó una drástica decisión con sus hijos: no tienen teléfono y no pueden usar YouTube
Noticias

Shakira tomó una drástica decisión con sus hijos: no tienen teléfono y no pueden usar YouTube

4
La Joaqui visitó un santuario del Gauchito Gil y anunció un nuevo show en Buenos Aires
Noticias

La Joaqui visitó un santuario del Gauchito Gil y anunció un nuevo show en Buenos Aires

5
Maria Becerra se emocionó al hablar de J Rei: "Me salvás a diario"
Noticias

Maria Becerra se emocionó al hablar de J Rei: "Me salvás a diario"

Últimas noticias de Lali Espósito