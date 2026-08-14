Moria Casán habló sobre su relación con Lali Espósito: "No somos amigas"

La presentación de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix reunió a numerosas figuras en el teatro Lola Membrives. Sin embargo, la ausencia de Lali Espósito llamó la atención y rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Ante las consultas, Moria decidió aclarar cuál es actualmente su vínculo con la cantante y aseguró que no existe ningún conflicto.

Moria Casán aclaró su vínculo con Lali Espósito y negó cualquier distanciamiento entre ambas

Moria explicó la ausencia de Lali

Casán señaló que ella no estuvo a cargo de la lista de invitados para la presentación y que esa tarea correspondió a la producción de Netflix.

"De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix", respondió al ser consultada por la ausencia de la artista.

La conductora también recordó algunos de los encuentros que tuvo con Espósito y destacó que mantiene una buena relación con ella. "De ella soy conocida y tengo la mejor", expresó, al mencionar además que Lali participó en uno de sus podcasts y posteriormente la invitó a realizar una colaboración.

Moria aseguró que tampoco tomó como algo personal que la cantante no estuviera presente: "Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo".

"No somos amigas, tengo la mejor"

Frente a las versiones sobre una supuesta pelea, Casán fue contundente al definir el vínculo entre ambas: "Ningún distanciamiento. No somos amigas, tengo la mejor. Simplemente ella también anda por el mundo ocupada".

La actriz también recordó que durante el Mundial mantuvo un intercambio con Lali y volvió a remarcar que no existe ningún enfrentamiento entre ellas.

De esta manera, Moria buscó ponerle punto final a las especulaciones y diferenció una relación cordial y de buena onda de un vínculo de amistad.