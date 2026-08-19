Murió Florencia, la hija de Lucas Sugo: tenía 23 años

El cantante uruguayo Lucas Sugo atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de su hija Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien falleció este miércoles 19 de agosto a los 23 años. La joven había sido diagnosticada con una enfermedad oncológica en 2025 y durante el último año realizó distintos tratamientos médicos.

La noticia fue confirmada por Diego Sorondo, mánager y representante del artista, quien publicó en Instagram un comunicado firmado junto a Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

"Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa", expresaron en el mensaje.

El comunicado también manifestó el acompañamiento a Lucas Sugo y a toda su familia en este momento y pidió respeto ante la situación: "Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso".

"Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros", señalaron al finalizar, al tiempo que agradecieron "profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo".

Lucas Sugo posteriormente compartió el comunicado en sus redes sociales.

La confirmación de la muerte de Florencia se produjo luego de que el equipo del cantante anunciara la suspensión de algunas presentaciones previstas en Argentina debido a la situación familiar.

Quién era Florencia Sugo

Florencia era la hija mayor de Lucas Sugo, vivía en Paysandú, Uruguay, y era estudiante avanzada de Medicina. En 2025 cursaba el quinto año de la carrera.

A comienzos de ese año recibió el diagnóstico de un carcinoma de sitio primario desconocido. La joven había contado públicamente parte de su experiencia y explicado que, pese a los estudios realizados, los médicos no habían logrado determinar con certeza el origen del tumor, aunque consideraban que podía tener un origen pulmonar debido a que allí se encontraba la mayor masa tumoral.

El proceso comenzó luego de que Florencia consultara por fuertes dolores de espalda y la aparición de bultos que posteriormente fueron identificados como metástasis.

Su tratamiento incluyó distintas etapas en Uruguay, Brasil y Estados Unidos. También fue atendida en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo y posteriormente viajó a Boston, donde ingresó a un ensayo clínico relacionado con la mutación genética KRAS G12D.

Además de atravesar su tratamiento, Florencia utilizó sus redes sociales para compartir reflexiones sobre el proceso que estaba viviendo y transmitir mensajes de fortaleza. En una de sus publicaciones escribió que la vida la había llevado "al límite" y que había aprendido "a ser fuerte" y a levantarse cada día con el propósito de seguir.

Durante los últimos meses, mientras continuaba su tratamiento en Boston, su estado de salud había sido señalado como delicado por personas cercanas al entorno de su padre.

La muerte de Florencia generó numerosas muestras de acompañamiento hacia Lucas Sugo y su familia, mientras el artista atraviesa este difícil momento en la intimidad junto a sus seres queridos.