Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y figura del rock nacional de los ochenta

Miguel Zavaleta, cantante y líder de Suéter, murió a los 71 años. La noticia se conoció este lunes por la mañana y fue confirmada por su círculo íntimo. El músico atravesaba un cáncer y permaneció acompañado por familiares y amigos durante sus últimos días.

El periodista Sergio Marchi fue uno de los encargados de comunicar la noticia a través de sus redes sociales. "Con gran tristeza tengo que dar la mala noticia de la muerte de Miguel Zavaleta, tras luchar contra un cáncer cruel", escribió.

Miguel Zavaleta fue una figura clave del rock argentino de los años 80

Marchi contó además que había visitado al músico durante sus últimos días y recordó la personalidad de Zavaleta, a quien definió como "un tipo muy genial y divertido" y como un animador de aquellos años 80. "Lo vamos a extrañar muchísimo", expresó.

Sobre sus últimos momentos, el periodista señaló: "Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel". También destacó el acompañamiento que recibió Zavaleta de parte de su círculo de amigos durante el tramo final de su vida.

Miguel Zavaleta y Suéter, protagonistas del rock de los 80

Miguel Zavaleta nació en febrero de 1955 y se convirtió en una de las figuras destacadas del rock nacional de los años 80. En 1981 fundó Suéter, una banda que formó parte de una generación que renovó la escena musical argentina y que compartió época con grupos como Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos y Zas, entre otros.

El líder de Suéter dejó canciones que marcaron a varias generaciones

Con una propuesta que combinaba rock, pop, new wave y reggae, Suéter construyó una identidad propia a partir de canciones con humor, ironía y un marcado espíritu bailable. La banda logró instalar varios éxitos en las radios y dejó temas que permanecieron en la memoria de distintas generaciones.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran "Elefantes en el techo", "Amanece en la ruta", "Vía México", "El Anda diciendo" y "Extraño ser", parte fundamental del repertorio con el que Zavaleta se ganó un lugar dentro de la historia del rock argentino.

La partida de Miguel Zavaleta deja una profunda huella en el rock nacional. Su particular estilo, su personalidad y las canciones que creó junto a Suéter forman parte del legado de una época fundamental para la música argentina.