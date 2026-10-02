Murió Ricardo Soulé, el alma de Vox Dei y pionero del rock nacional

Ricardo Soulé murió este viernes 2 de octubre de 2026, a los 76 años. Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, desde muy joven comenzó a construir una trayectoria que lo convertiría en uno de los nombres fundamentales de los primeros años del rock argentino.

En 1967, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy, formó Mach 4. Dos años más tarde, la banda adoptó el nombre de Vox Dei, grupo con el que Soulé escribiría algunas de las páginas más importantes de la historia del género.

Ricardo Soulé, una figura fundamental del rock argentino

Vox Dei y "La Biblia"

En 1970 Vox Dei editó Caliente, su primer álbum, que incluyó "Presente (El momento en que estás)", una de las canciones más reconocidas de la banda.

Un año después llegó La Biblia, una obra conceptual que se convirtió en uno de los discos fundamentales del rock argentino. Soulé tuvo un papel central en su composición y fue responsable de canciones como "Génesis" y "Libros sapienciales".

El álbum marcó un punto de inflexión para una escena que todavía estaba consolidando su identidad y con el tiempo se convirtió en una de las obras más reconocidas de la historia del rock nacional.

Junto a Vox Dei creó "La Biblia", una obra emblemática del género

Más allá de Vox Dei

Soulé dejó Vox Dei en 1974 para comenzar su carrera solista. En los años siguientes alternó su actividad entre Argentina y Europa y desarrolló una extensa discografía por fuera de la banda.

Entre sus trabajos se encuentran Vuelta a casa, Romances de gesta, Ricardo Soulé, Dolmen y Vulgata. También creó Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada, proyecto con el que continuó presentando sus canciones y que compartió junto a su hijo Gabriel Soulé.

Su vínculo con Vox Dei tuvo además distintos reencuentros a lo largo de los años. En 1997 participó de una nueva versión de La Biblia, en la que también participaron como invitados Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

Quilmes, siempre presente

Aunque su carrera lo llevó a vivir y trabajar durante distintos períodos en Inglaterra y España, Soulé mantuvo siempre un fuerte vínculo con Quilmes, su ciudad natal.

Además de su trayectoria musical, desarrolló allí parte de su actividad como docente de violín y fue reconocido como Ciudadano Ilustre de Quilmes.

El último comunicado

A comienzos de septiembre, Soulé había anunciado públicamente que se alejaba temporalmente de los escenarios debido a un problema de salud.

"Quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos", escribió entonces.

En aquel comunicado también expresó su esperanza de regresar a los escenarios: "Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios".

Soulé pidió además privacidad y comprensión para atravesar ese momento junto a su familia.

Una obra que permanece

Guitarrista, violinista, poeta y compositor, Ricardo Soulé construyó durante casi seis décadas una obra que excedió los límites de Vox Dei.

Desde "Presente" hasta La Biblia, pasando por su producción solista y sus últimos proyectos, su música quedó ligada a la historia de un movimiento que ayudó a construir desde sus primeros años.

A los 76 años, murió Ricardo Soulé. Su voz, sus canciones y su obra quedan como parte de la historia del rock argentino.

La familia confirmó su muerte

La familia de Ricardo Soulé confirmó su fallecimiento y compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre.

Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor.

Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia.

Gracias por el amor. Los detalles de la despedida serán comunicados en breve".