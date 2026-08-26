Murió Rubén Rada a los 83 años, una leyenda de la música uruguaya

Rubén Rada, una de las figuras fundamentales de la música uruguaya, murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años. El artista se encontraba internado desde hacía aproximadamente un mes luego de atravesar un cuadro de neumonía y sus complicaciones, según informó su familia.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo", expresaron sus familiares a través de las redes sociales.

A los 83 años, murió Rubén Rada, una de las grandes leyendas de la música uruguaya

En el mismo comunicado, la familia agradeció los mensajes recibidos durante las últimas semanas y destacó el trabajo del equipo médico que acompañó al artista durante su internación: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".

Rubén Rada murió a los 83 años tras luchar durante un mes contra una neumonía y sus complicacione

Rada había atravesado distintos episodios de salud a lo largo de los últimos años. En 2015 fue hospitalizado para realizarse una angioplastia coronaria y, en 2017, permaneció internado durante tres días debido a un pico de presión.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Rubén Rada dejó una huella profunda en la música rioplatense y se convirtió en una figura esencial para el desarrollo y la difusión del candombe y la música popular uruguaya. Su obra trascendió generaciones y fronteras, consolidándolo como uno de los grandes referentes culturales de Uruguay.