Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa en su nuevo álbum

Nahuel Pennisi presenta "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa", un nuevo álbum que propone un encuentro entre la sensibilidad del artista y el repertorio de una de las voces fundamentales de la música latinoamericana.

El proyecto había sido anticipado en julio con el lanzamiento de "Canción con todos" y ahora llega completo con diez canciones que recorren distintos territorios de la música popular, entre el folklore, el tango y el rock argentino.

"Es un sueño cumplido, es el desafío más importante de mi carrera. Mercedes me dio el puntapié de conectar con mi infancia, con mi esencia", expresó Pennisi al hablar sobre el álbum.

Nahuel Pennisi homenajea a Mercedes Sosa con un nuevo álbum de diez canciones

El repertorio incluye clásicos como "Cuando tenga la tierra", "Zamba para no morir", "Soy pan, soy paz, soy más" y "Cinco siglos igual", además de canciones como "Los mareados", "Parte del aire" y "Promesas sobre el bidet".

Más que una simple recopilación de versiones, el disco busca construir una lectura propia del universo de Mercedes Sosa a través de la voz, la guitarra y la interpretación de Pennisi, manteniendo vigente la fuerza de canciones que atravesaron generaciones.

Además, cada tema estará acompañado por un videoclip filmado en Tucumán, ciudad natal de Mercedes Sosa, bajo la dirección de Niko Sedano, sumando una dimensión visual al homenaje.

"Cantarle a ella es algo muy grande porque también está en mi impronta, que uno la va construyendo con el tiempo, y en esa impronta estoy seguro que ahí está Mercedes", destacó Nahuel.

Con este álbum, el artista vuelve a poner en primer plano la canción popular y propone un diálogo entre su propia identidad musical y el legado de Mercedes Sosa, cuya obra continúa siendo una referencia fundamental para la cultura latinoamericana.