Nahuel Pennisi vuelve a sus raíces con un disco dedicado a Mercedes Sosa: "Es una inspiración para muchos de los artistas que hacemos camino"

Hay voces que aparecen en la infancia y terminan acompañando toda una vida. Para Nahuel Pennisi, la de Mercedes Sosa es una de ellas.

El músico visitó los estudios de El Canal de la Música para participar de una nueva edición de "Raíces", el ciclo conducido por Paola Prenat, y presentó "Nahuel Pennisi canta Mercedes Sosa", un álbum que nació de su admiración por una de las grandes referentes de la música argentina.

Con una guitarra de dos bocas, Pennisi repasó cómo surgió la idea de este homenaje, qué recuerdos conserva de sus primeras escuchas y de qué manera llegó a definir un repertorio de diez canciones después de comenzar con una lista de 40.

Una influencia que comenzó en la infancia

El vínculo de Pennisi con la obra de la cantora tucumana comenzó cuando era apenas un niño. A través de una radio, descubrió una voz que despertó su curiosidad y que terminó acercándolo de una manera muy especial al folclore.

Con los años, esa admiración se transformó en una influencia artística que ahora desemboca en un disco completo.

"Mercedes es una inspiración no solo para mí sino para muchos de los artistas que hacemos camino", afirmó el músico.

Además, definió a la artista como "una referencia muy grande" y explicó por qué decidió dedicarle este nuevo trabajo.

"La elegí porque ella me marcó un montón de cosas en mi camino personal, escuché por primera vez su voz cuando era muy chiquito desde la radio y al escucharla cantar me marcó el folclore como un horizonte muy importante", contó.

Para el cantante, una de las características más importantes de su referente era la capacidad para transformar las canciones que interpretaba.

"Tenía un don muy grande de transformar las canciones", destacó.

Ese concepto fue fundamental a la hora de pensar el álbum, ya que el proyecto también le permitió recuperar una parte de su propia historia musical.

"Pensando en esa admiración y de que me gusta reversionar y de que me gusta también interpretar además de escribir, pensé en reconectar con ese Nahuel de hace tiempo, dejar un poco de lado por este tiempito mis canciones, y volver a esas raíces, de Mercedes, de mi adolescencia", explicó.

Un álbum que une distintos géneros

"Nahuel Pennisi canta Mercedes Sosa" reúne diez canciones y propone un recorrido por diferentes estilos. El repertorio incluye folclore, tango y rock, una combinación que Pennisi vinculó directamente con la amplitud artística que tuvo la cantora durante su carrera.

El músico destacó que los cruces entre géneros que actualmente son habituales en la música ya formaban parte de aquel universo artístico.

"Esto que nosotros vemos ahora de los cruces, mirá, hacemos ahora folclore con cuarteto, balada con rock, lo hacía ella desde hace mucho tiempo y bueno, de hecho, en este disco que estoy presentando hay un poco de eso, hay canciones de Charly, León Gieco, Fito Páez, hay un tango", señaló.

En ese contexto, explicó qué representa para él dentro de este proyecto.

"Mercedes es un escudo para mí, porque ella me permite, en este disco, plasmar todo eso", aseguró.

Y agregó:

"No es fácil hacer rock, tango y folclore en un mismo disco, solo Mercedes lo podía hacer posible".

Cómo eligió las diez canciones entre 40 opciones

La construcción del repertorio fue otro de los grandes desafíos. Pennisi contó que comenzó con una playlist de aproximadamente 40 canciones, pero sabía que debía reducirla para llegar a la selección definitiva.

"Fue un proceso muy lindo, me reencontré con canciones", recordó.

En lugar de utilizar un criterio estrictamente musical, eligió dejarse llevar por las sensaciones que le generaba cada obra.

"Cada canción me transmitía algo y me generaba un recuerdo, me acordaba de escucharla en alguna radio, en alguna ruta de gira", explicó.

Finalmente, tomó una decisión basada principalmente en la emoción.

"En la playlist que me armé, había 40 canciones, que me dije a mí mismo que no podía grabar esa cantidad, el filtro que elegí fue el más genuino posible, porque es la emoción, esa canción que me llegaba", sostuvo.

De esa lista inicial surgieron las diez canciones que finalmente forman parte del homenaje.

"Chacarera del fuego", la canción que lo sorprendió

Entre las obras que llegaron al disco hubo una que tuvo un significado especial para Pennisi: "Chacarera del fuego", de Alberto Rojo.

El músico explicó que fue la última canción que decidió incorporar al repertorio y recordó el impacto que tuvo cuando la descubrió.

"Chacarera del fuego, de Alberto Rojo, que fue la última que entró en el disco, la descubrí por Mercedes en el año 2026 cuando saca el disco Corazón Libre y a mí me partió la cabeza", contó.

La experiencia quedó tan presente en su memoria que volvió a aparecer cuando llegó el momento de grabarla.

"Cuando la grabé este año me acordé perfectamente de ese momento que la estaba descubriendo", recordó.

El recuerdo de "Alfonsina y el mar"

Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando Pennisi volvió a su infancia para contar cómo se produjo aquel primer encuentro con la música de la cantora.

Tenía siete años y estaba cambiando el dial de una radio cuando encontró una emisora dedicada al folclore. Allí escuchó una voz que inmediatamente llamó su atención.

"Me acuerdo de ‘Alfonsina y el mar', estaba pasando el dial de la radio y me encuentro con una emisora folclórica y escucho la voz de Mercedes, yo tenía 7 años y me preguntaba, ¿de dónde sale esa melodía que era muy linda? Y mis viejos se sorprendían porque me veían de nene escuchando en la radio a Mercedes Sosa", relató.

El recuerdo tenía además una particularidad: sus padres tenían una fuerte relación con otro género musical.

"Mis viejos roqueros, nada que ver. Pero bueno, yo ahí empecé a preguntarles sobre qué era eso", recordó.

Aquel primer descubrimiento quedó asociado para siempre a una canción.

"Esa primera canción, ‘Alfonsina y el mar', me lleva a esos lindos recuerdos", expresó.

El detrás de escena de los videoclips

El homenaje también tuvo un componente audiovisual. Los videoclips que acompañan el proyecto fueron filmados en Tucumán, bajo la dirección de Niko Sedano, en paisajes cercanos al Cerro San Javier.

La elección del lugar tuvo un significado especial por su vínculo con la historia de la artista. Durante esa experiencia, Pennisi también pudo compartir tiempo con Agustín Matus, nieto de la cantora.

Ese encuentro le permitió conocer otra dimensión de la mujer detrás de la artista y acercarse a su historia desde una mirada más personal.

La importancia de conocer a los autores

Durante la charla con Paola Prenat, Pennisi también remarcó la importancia de reconocer a quienes están detrás de cada canción.

El proceso de investigar las obras y conocer su origen le permitió comprender mejor el modo en que la cantora tomaba una canción y la hacía propia. En ese recorrido aparecieron autores como León Gieco y Alberto Rojo, además de las diferentes composiciones que integran el álbum.

La búsqueda, de esta manera, no estuvo enfocada únicamente en volver a cantar canciones conocidas, sino también en recuperar las historias y las personas que forman parte de ellas.

Una gira con objetos y recuerdos

El homenaje continuará más allá del lanzamiento del disco. Pennisi adelantó que la gira contará con una puesta en escena vinculada con la memoria de la artista.

La propuesta incorporará objetos y diferentes elementos relacionados con ella, con la intención de acompañar musicalmente el recorrido que propone el álbum.

El material fue producido junto a Joaquín Guevara y Pablo Durand y reúne diez canciones que recorren diferentes géneros.

Un regreso a las raíces

Con "Nahuel Pennisi canta Mercedes Sosa", el músico decidió hacer una pausa en sus propias canciones para reencontrarse con una parte fundamental de su historia.

La voz que descubrió siendo niño en una radio, aquella que lo llevó a preguntarse por el folclore y que quedó ligada para siempre a sus recuerdos de "Alfonsina y el mar", ahora se convirtió en el eje de un proyecto que reúne admiración, memoria y música.

Mirá la entrevista completa a Nahuel Pennisi