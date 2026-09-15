Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación

La separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini puso fin a una relación que atravesó prácticamente toda la vida adulta de la cantante. Ambos se conocían desde chicos en Arequito, donde crecieron y comenzaron a construir una historia que se extendió durante casi tres décadas.

Mucho antes de convertirse en pareja, Natalia ya había imaginado un futuro junto a Andrés. La artista contó años atrás en PH, Podemos Hablar que tenía apenas 13 años cuando estaba enamorada de él y que incluso escribía sobre sus sentimientos en su diario íntimo.

La relación comenzó formalmente en 1997, cuando Natalia tenía 15 años. Por aquel entonces, su carrera artística comenzaba a crecer junto a la de su hermana, Soledad Pastorutti, mientras Andrés eligió mantenerse alejado de la exposición mediática.

Una relación que atravesó distintas etapas

Natalia y Andrés estuvieron más de 15 años de novios antes de decidir casarse. La boda se realizó en Arequito, rodeados de familiares y personas cercanas, manteniendo el perfil reservado que caracterizó a la pareja durante todos esos años.

Más adelante llegaron sus hijos. En 2016 nació Pascual, el mayor, y en 2021 nació Salvador, completando la familia.

Arequito continuó siendo un lugar central para la pareja y su familia: allí habían crecido, se habían conocido y comenzaron su historia, y también fue el lugar elegido para criar a sus hijos.

A pesar de su exposición pública, habló en contadas ocasiones sobre su relación. En 2022 había recordado aquellos primeros años junto a Andrés y la historia de aquella adolescente que ya había escrito en su diario que estaba enamorada de él.

Natalia confirmó el final de la relación

Durante los últimos años, las apariciones públicas de Natalia y Andrés fueron cada vez menos frecuentes. Una de las últimas publicaciones que la cantante le dedicó públicamente fue en 2024, con motivo del Día del Padre.

"¡Feliz día, papá! Te amamos mucho, Pascu y Salvi", escribió en aquel momento junto a fotografías de Manini con sus hijos.

En los últimos meses comenzaron a surgir versiones sobre una posible crisis en la pareja. Finalmente, Natalia confirmó la separación cuando fue consultada por un cronista de LAM a la salida de las grabaciones de Es mi sueño.

Ante la pregunta sobre si continuaba en pareja, respondió: "No, no, no".

Sin embargo, la cantante dejó en claro que no tenía intención de exponer públicamente los motivos de la ruptura.

"Con él estamos... bueno, es una cuestión privada, pero los chicos siempre están bien, así que eso es lo importante", expresó.

En televisión también circularon versiones sobre supuestas diferencias económicas, división de bienes y discusiones durante la última etapa de la relación. Esos detalles fueron atribuidos a terceros y no fueron confirmados públicamente por ninguno de los protagonistas.

Natalia prefirió preservar la intimidad de la separación y especialmente la de sus hijos, Pascual y Salvador. Andrés, por su parte, tampoco realizó declaraciones públicas sobre el final de la relación.