Nicki Nicole fue cuestionada por una fan de "Popstars" y lanzó una particular respuesta: "Soy de Rosario"

Popstars atraviesa sus primeras semanas al aire y la competencia ya comienza a tomar cada vez más forma.

El reality musical de Telefe, conducido por Nico Vázquez, busca seleccionar a las participantes que se destaquen en canto y baile para integrar una nueva banda pop femenina.

En esta etapa, Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García ocupan un lugar clave: son los encargados de evaluar a las concursantes y definir quiénes continúan dentro de la competencia. Pero, además de sus devoluciones en el programa, la cantante rosarina también protagonizó un particular momento fuera de la pantalla.

El jurado de Popstars

Popstars avanza y Nicki Nicole gana protagonismo

A medida que pasan las semanas, las participantes del reality musical se enfrentan a nuevos desafíos para demostrar sus condiciones tanto para cantar como para bailar. El objetivo final es encontrar a las integrantes de una futura banda pop femenina.

Dentro del jurado, Nicki Nicole se mostró como una de las figuras más directas a la hora de analizar las actuaciones. Sus comentarios y devoluciones forman parte de la dinámica del reality, aunque esta vez una situación completamente diferente la llevó a convertirse en protagonista.

La cantante, que además mantiene una actividad constante en redes sociales, encontró allí una observación de una espectadora sobre una particularidad de su forma de hablar.

La crítica que recibió Nicki Nicole en redes

Una usuaria de X cuestionó una de las formas en las que la artista se refiere al nombre del programa. Sin demasiadas vueltas, escribió: "Me molesta que Nicki Nicole le diga Popstar a Popstars".

El comentario podría haber quedado perdido entre las numerosas publicaciones que circulan sobre el reality, pero la propia artista decidió hacerse eco y contestarle.

La respuesta estuvo directamente relacionada con su lugar de origen y con una característica de la pronunciación que suele asociarse con los rosarinos.

Nicki Nicole respondió y reivindicó sus raíces

Al citar la publicación, Nicki Nicole explicó el motivo de su particular manera de pronunciar y respondió con una frase que rápidamente se volvió parte del intercambio: "Soy de Rosario, me podés disculpar".

Con esa contestación, la artista hizo referencia, en tono humorístico, a la forma de hablar característica de Rosario y de distintos lugares de Santa Fe, especialmente por la manera en que puede pronunciarse o directamente perderse la "s" al final de algunas palabras.

La particularidad también suele vincularse con Lionel Messi, otro de los rosarinos más reconocidos.

El intercambio en redes entre una fan y Nicki Nicole

Los usuarios se sumaron al chiste

La respuesta de Nicki no pasó desapercibida. Su publicación superó los 17.000 likes y recibió casi 100 comentarios, con usuarios que rápidamente entendieron la referencia y se sumaron a la conversación.

Una de las respuestas llevó todavía más lejos el juego con la pronunciación rosarina: "Vos escribiste 'me podés disculpar', pero mi mente rosarina lo traduce como 'me podé diculpá'".

Otro usuario aprovechó la situación para hacer un comentario sobre la manera de pronunciar el nombre del reality: "Que agradezca que decís Popstar y no Poptar".

También apareció una clara defensa del lugar de origen de la cantante: "Aguante Rosario, loco".

Nicki Nicole, entre el jurado y las redes

Mientras Popstars continúa con su búsqueda de las futuras integrantes de la banda, Nicki Nicole combina su participación como jurado con una presencia muy activa en redes sociales.

Su respuesta a la crítica permitió mostrar una faceta más distendida de la cantante y, al mismo tiempo, puso en primer plano una característica de su identidad rosarina que sus seguidores reconocieron rápidamente.

El intercambio también generó repercusión por algo tan cotidiano como la pronunciación de una palabra, demostrando que incluso los pequeños detalles de la participación de una figura en televisión pueden convertirse en tema de conversación en redes.

Así, mientras el reality musical sigue avanzando en la búsqueda de las nuevas figuras del pop, la jurado sumó un particular momento fuera del estudio que rápidamente encontró eco entre sus seguidores.