Nicki Nicole rompió el silencio y contó por qué se alejó de la música durante más de un año: "Pelea interna entre.."

Nicki Nicole atraviesa una etapa particular de su carrera. Aunque durante más de un año no presentó nuevas canciones propias, la cantante logró mantenerse entre las artistas argentinas más escuchadas y volvió a superar una cifra que refleja el fuerte vínculo que conserva con su público.

Detrás de esa pausa, sin embargo, hubo una decisión personal. La artista decidió frenar el ritmo, escuchar lo que sentía y atravesar un proceso interno antes de volver a lanzar música.

Nicki Nicole habló de la pelea interna que atravesó

A través de una publicación en sus redes sociales, Nicki Nicole explicó por primera vez qué significó para ella alejarse de los lanzamientos musicales.

"Nunca me había tomado una pausa creativa en toda mi carrera y al elegir escuchar mi intuición obviamente convivía con una pelea interna entre mi ego y mis miedos", expresó la cantante.

La decisión implicó correrse, al menos por un tiempo, de la dinámica que había marcado su trayectoria. En lugar de responder a las expectativas externas, Nicki eligió escuchar su propia intuición y respetar sus tiempos.

La artista también destacó la importancia de confiar en las propias decisiones cuando aparecen señales que permiten confirmar que el camino elegido es el correcto.

"Qué hermoso es confiar en uno mismo y darse cuenta de que vas por el buen camino cuando la vida te regala estas hermosas señales de apoyo y amor", escribió.

El descargo de Nicki Nicole

Más de un año sin lanzar música propia, pero entre las más escuchadas

La pausa creativa no significó una pérdida de protagonismo para Nicki Nicole. Todo lo contrario: la cantante continúa ocupando un lugar destacado entre los artistas argentinos con mayor cantidad de oyentes en Spotify.

Según los datos difundidos sobre su desempeño en la plataforma, Nicki Nicole volvió a superar los 14 millones de oyentes mensuales, pese a no haber lanzado música propia durante más de un año.

Además, se mantiene como la tercera artista argentina con mayor cantidad de oyentes mensuales, un dato que demuestra el alcance que consiguió construir a lo largo de su carrera.

El fenómeno también permite dimensionar el peso de su catálogo: incluso durante un período sin nuevos lanzamientos, sus canciones continúan llegando a millones de personas.

Qué prepara Nicki Nicole para su regreso

La espera, según anticipó la propia cantante, tendría un objetivo concreto. Nicki Nicole aseguró que trabaja intensamente en una nueva propuesta artística y pidió paciencia a quienes esperan escuchar nuevamente material suyo.

"Gracias por estar y tener paciencia, les juro que lo valdrá. Estoy trabajando mucho en darles una pieza artística con un gran mensaje", manifestó.

La frase deja en claro que su regreso no apunta simplemente a publicar una nueva canción, sino a presentar un trabajo con un significado especial para ella.

La artista también agradeció el acompañamiento recibido durante este período y remarcó el valor del apoyo de sus seguidores.

Una pausa que también habla de los tiempos personales

El caso de Nicki Nicole se suma a una conversación cada vez más presente dentro de la industria musical: la necesidad de que los artistas puedan reconocer sus propios límites, atravesar sus procesos personales y decidir cuándo es el momento adecuado para volver a exponerse públicamente.

En los últimos tiempos, distintas figuras de la música hablaron públicamente sobre sus experiencias emocionales. Tini Stoessel, por ejemplo, compartió aspectos vinculados con su salud mental, mientras que Ricky Martin también expuso desde los escenarios momentos de malestar emocional.

En ese contexto, la decisión de Nicki Nicole de tomarse una pausa creativa muestra otra manera de abordar las exigencias de una carrera marcada por la exposición constante.

El regreso que sus seguidores esperan

Nicki Nicole todavía no reveló todos los detalles de la nueva música que prepara, pero sus palabras alcanzaron para aumentar la expectativa.

Después de más de un año sin lanzar material propio, la cantante dejó un mensaje claro: necesitaba atravesar su propio proceso antes de regresar al estudio y compartir una nueva etapa artística.