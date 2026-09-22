Nicki Nicole sorprendió con un mensaje por el Día de la Primavera y volvió a generar expectativa por su nuevo álbum

Nicki Nicole aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje especial por el Día de la Primavera y del Estudiante y, de paso, volver a alimentar la expectativa alrededor de su próximo álbum.

En su cuenta de Instagram, la cantante rosarina escribió: "Feliz día de la primavera para todos, ya empiezan a florecer los jazmines", una frase que rápidamente quedó vinculada con el nombre de su próximo proyecto. Pero además, en X, Nicki tuvo un mensaje especialmente dedicado a los estudiantes.

Nicki Nicole celebró la primavera y habló con sus seguidores

"Y feliz día también para todos los estudiantes 💓 nunca olviden que estudiar es conocimiento que los ayudará a formar sus sueños y sus vidas! Estudien no sean burritos besos ❤️‍🩹", escribió la artista.

La artista rosarina continúa mostrando pistas de su nueva etapa

Las pistas que dejó Nicki Nicole

La expectativa por el nuevo álbum no es nueva. Hace algunas semanas, Nicki ya había comenzado a mostrar señales de esta nueva etapa y, durante un set como DJ, sorprendió al público al incluir "Sozinha" y un adelanto de una canción inédita.

Además, la artista compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías que permitió conocer parte del proceso detrás del proyecto. El material muestra diferentes momentos de una etapa creativa que viene desarrollando.

La nueva era de Nicki Nicole comenzó a tomar forma también desde lo visual. En julio, la cantante había anticipado en sus redes que estaba entrando "paso a paso a la nueva era" y utilizó las iniciales JPT para referirse al proyecto.

Nicki Nicole adelantó detalles de su próximo álbum

Por ahora, Nicki Nicole mantiene en suspenso la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, aunque sus publicaciones muestran que el álbum avanza y que la artista continúa compartiendo pequeñas pistas sobre el proceso. Esta vez, la pregunta quedó abierta para sus propios seguidores: ¿cuándo creen que llegará el nuevo disco?

Nicki Nicole volvió a generar expectativa entre sus seguidores



