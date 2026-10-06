"Hay que ser responsable": el picante cruce entre Joaquín Levinton y El Puma Rodríguez que sorprendió en Es mi sueño

Un momento de tensión se vivió en Es mi sueño cuando Joaquín Levinton y El Puma Rodríguez protagonizaron un cruce durante la devolución a uno de los participantes. Los artistas tuvieron posturas diferentes sobre el camino musical que debía seguir el joven y dejaron en claro sus diferencias frente al resto del jurado.

Todo comenzó cuando Levinton le preguntó a Francisco Guevara, integrante del dúo de Nati Pastorutti, si además de folklore podía interpretar otros géneros.

"Fran, ¿sabés cantar otros géneros de música?", quiso saber el líder de Turf. Ante la respuesta afirmativa del participante, El Puma intervino con una pregunta: "¿Pero para qué?".

La discusión por los géneros musicales

Levinton explicó su postura y defendió la importancia de que los artistas puedan desenvolverse en distintos estilos.

"Esto es para que el día de mañana los chicos puedan cantar cualquier cosa y se puedan enfrentar a cualquier público sin ningún problema. Si vos no te hacés responsable, el día de mañana los van a abuchear y vos vas a ser el culpable. Hay que ser responsable", sostuvo.

Pero Rodríguez mantuvo su posición y volvió a defender el folklore como el camino del participante.

"¿Para qué? ¡No! El folklore no es bolerista", respondió.

La diferencia de opiniones no pasó inadvertida para el resto del jurado. "Hoy están cruzados", observó Naty Pastorutti, mientras que Abel Pintos resumió la situación con una frase que generó risas: "Esto es así desde el minuto uno. Esto nació torcido".

El mensaje de El Puma al participante

Cuando llegó el momento de su devolución, El Puma retomó el planteo y se dirigió directamente a Francisco.

"Francisco, usted no le haga caso a ciertos rumores que hay por ahí. Yo veo en usted la generación que va a revivir el folklore de Argentina. Tiene un largo camino que recorrer y del folklore no lo saca nadie. Usted nació para eso", afirmó.