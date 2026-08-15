Noches Capitales 2026: La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati se unen en una fecha imperdible en La Plata

La escena del rock rioplatense tendrá una nueva cita imperdible en La Plata. La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati serán protagonistas de una de las jornadas de Noches Capitales 2026, el ciclo que prepara una nueva edición con una programación cargada de figuras de la música.

La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati: una noche de rock

El próximo 21 de noviembre, el Hipódromo de La Plata recibirá a tres propuestas que representan diferentes momentos y estilos dentro de la escena nacional y rioplatense.

La Vela Puerca y Las Pelotas llevarán al escenario parte de sus canciones más reconocidas, mientras que Barbi Recanati aportará su identidad y una mirada contemporánea dentro del rock.

La combinación permitirá recorrer distintas generaciones de la música en una misma jornada, con clásicos que atraviesan los años y nuevas canciones que amplían el universo del género.

La organización definió la fecha como uno de los grandes encuentros de esta edición de Noches Capitales, que volverá a utilizar el Hipódromo platense como escenario al aire libre.

Cuándo salen las entradas para Noches Capitales

La venta general comenzará el viernes 14 de agosto a las 13 horas.

Las entradas estarán disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago. Además, habrá 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

La nueva jornada se suma a una programación que busca consolidar al ciclo como uno de los encuentros musicales destacados de la ciudad.

La agenda completa de Noches Capitales 2026

Después de una edición 2025 que tuvo una gran convocatoria, Noches Capitales prepara su regreso para 2026 con una serie de fechas en el Hipódromo de La Plata.

La programación comenzará el 12 de septiembre con Las Pastillas del Abuelo, banda que combina rock, reggae y diferentes elementos de la identidad rioplatense.

El grupo será el encargado de abrir la temporada con un espectáculo al aire libre y una jornada pensada para sus seguidores.

Una semana después, el 19 de septiembre, llegará Diego Torres. El artista volverá a presentarse en La Plata después de siete años para reencontrarse con su público en una noche bajo la luna.

Babasónicos también será parte del ciclo

La agenda continuará el 14 de noviembre con Babasónicos, que llegará al Hipódromo de La Plata para presentar los sonidos de su último material, "Cuerpos, Vol. 1".

La banda prepara un espectáculo con una puesta especialmente diseñada para la ocasión y una propuesta que buscará combinar sus canciones más recientes con su reconocida identidad escénica.

Serú Girán llegará a La Plata con Lebón y Aznar

El cierre de la programación anunciada hasta el momento será el 5 de diciembre, cuando Serú Girán por Lebón y Aznar se presente por primera vez en La Plata.

El espectáculo estará encabezado por David Lebón y Pedro Aznar, quienes recuperarán las canciones más emblemáticas de una de las bandas fundamentales de la historia del rock argentino.

El repertorio de Serú Girán mantiene vigencia a través de distintas generaciones y sus canciones continúan formando parte del imaginario colectivo.

La llegada del proyecto a La Plata marcará además un nuevo capítulo dentro de la agenda de Noches Capitales 2026, que apuesta por reunir referentes históricos y artistas de distintas generaciones en un mismo escenario.

Una temporada a cielo abierto

Con el Hipódromo de La Plata como punto de encuentro, Noches Capitales 2026 apuesta nuevamente por una experiencia musical al aire libre.

La programación combina nombres históricos, artistas consagrados y propuestas de distintas generaciones para construir un calendario que tendrá al rock como uno de sus grandes protagonistas.

La fecha del 21 de noviembre, con La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, será uno de los encuentros centrales de una temporada que promete extender la celebración de la música hasta diciembre.