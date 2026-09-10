Noches Capitales 2026: quiénes son los artistas confirmados que harán vibrar al Hipódromo de La Plata

Hay escenarios que forman parte de la identidad de una ciudad y que, con el paso del tiempo, consiguen convertirse en puntos de encuentro para miles de personas.

En La Plata, el Hipódromo volverá a transformarse en una gran sala a cielo abierto con una nueva edición de Noches Capitales, el ciclo que ya se instaló como uno de los clásicos de la agenda musical platense.

Después de una edición 2025 que reunió a 10 artistas consagrados durante 11 fechas, el encuentro regresa en 2026 con una programación que combina rock, pop, música urbana y clásicos de distintas generaciones.

Las Pastillas del Abuelo abrirán Noches Capitales 2026

El comienzo de la nueva edición tendrá como protagonistas a Las Pastillas del Abuelo. La banda se presentará el 12 de septiembre en el Hipódromo de La Plata para darle inicio al ciclo.

Con su combinación de rock, reggae y esencia rioplatense, el grupo promete una noche marcada por su repertorio y por el encuentro con su público.

Una semana después llegará otro de los grandes nombres de la programación. Diego Torres volverá a La Plata el 19 de septiembre, después de siete años, para reencontrarse con sus seguidores en una presentación bajo la luna.

La agenda de Noches Capitales continuará en octubre y noviembre

La programación seguirá el 23 de octubre con La Konga, uno de los nombres que forman parte de la grilla confirmada para esta nueva edición.

Luego será el turno de Babasonicos, que llegará al Hipódromo el 14 de noviembre. La banda presentará los sonidos de su último material, "Cuerpos, Vol.1", con un espectáculo que tendrá una puesta novedosa.

La agenda continuará el 21 de noviembre, en una jornada que reunirá a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati. Tres propuestas compartirán escenario en una noche pensada para recorrer distintas generaciones y sonidos de la escena musical.

Un Poco de Ruido también tendrá su noche en La Plata

El 28 de noviembre, el Hipódromo volverá a abrir sus puertas para recibir a Un Poco de Ruido.

La propuesta se sumará a una programación que busca ofrecer distintas experiencias musicales y que tendrá al predio platense como escenario durante varios meses.

Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata

El cierre de la agenda confirmada tendrá un significado especial. El sábado 5 de diciembre, Seru Girán por Lebón y Aznar llegará por primera vez a La Plata.

Los músicos repasarán algunas de las canciones más emblemáticas de Seru Girán, un repertorio que atraviesa generaciones y que mantiene vigencia tanto por sus letras como por su música.

El espectáculo ya fue recibido con elogios por parte del público y la crítica, y esta presentación marcará otro momento destacado dentro de la historia de Noches Capitales.

Una nueva edición después del éxito de 2025

La expectativa por la edición 2026 también se explica por lo ocurrido el año pasado. En 2025, Noches Capitales realizó 11 fechas y reunió a 10 artistas consagrados, en una programación que se convirtió en una de las propuestas destacadas del año.

Ahora, el ciclo vuelve a apostar por los encuentros multitudinarios y por la música en vivo a cielo abierto, con una grilla que todavía promete novedades.

El Hipódromo de La Plata volverá así a funcionar como escenario de un ciclo que busca convertir cada fecha en una experiencia diferente y que ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad.

Cronograma confirmado de Noches Capitales 2026

12 DE SEPTIEMBRE

LAS PASTILLAS DEL ABUELO

19 DE SEPTIEMBRE

DIEGO TORRES

23 DE OCTUBRE

LA KONGA

14 DE NOVIEMBRE

BABASONICOS

21 DE NOVIEMBRE

LA VELA PUERCA + LAS PELOTAS

28 DE NOVIEMBRE

UN POCO DE RUIDO

5 DE DICIEMBRE

SERU GIRÁN POR LEBÓN Y AZNAR

Cómo conseguir las entradas para Noches Capitales 2026

Las entradas para las distintas fechas de Noches Capitales 2026 están disponibles a través de Livepass.

El sitio permite comprar con todos los medios de pago y ofrece 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Noches Capitales vuelve a encender el Hipódromo de La Plata

Con artistas de distintas generaciones y estilos, el ciclo prepara una nueva temporada de encuentros musicales en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La edición 2026 ya tiene sus primeras fechas confirmadas y propone volver a reunir a miles de personas alrededor de la música, con noches a cielo abierto y una agenda que se extenderá hasta diciembre.