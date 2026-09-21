Nonpalidece festeja sus 30 años a lo grande: entradas agotadas, nuevas ciudades y una gira llena de reggae

Nonpalidece cumple 30 años de trayectoria y lo celebra con una gira aniversario que reúne música, recuerdos y nuevos encuentros con su público. La banda argentina, que nació a mediados de los 90 en Tigre, continúa recorriendo distintos escenarios con una agenda que incluye presentaciones en Argentina y otros países de Latinoamérica.

A lo largo de estas tres décadas, el grupo construyó una historia vinculada al reggae, con canciones que atravesaron generaciones y una carrera que lo llevó a presentarse en diferentes ciudades de la región, además de su paso por Jamaica.

El aniversario llega con una serie de shows especiales, entradas agotadas y nuevas fechas confirmadas, en una celebración que busca reunir a sus seguidores en distintos puntos del país y el exterior.

Un video emotivo para repasar la historia de Nonpalidece

Como parte de los festejos, la banda presentó un video que repasa su recorrido artístico, con imágenes y momentos que forman parte de la historia de la banda.

La producción funciona como un repaso por las distintas etapas del grupo y por el camino recorrido desde sus comienzos hasta la actualidad. El material acompaña una celebración que no solo pone el foco en el presente, sino también en las experiencias compartidas con el público durante estos 30 años.

C Art Media agotado y nuevos conciertos confirmados

Uno de los momentos destacados de la gira será el show del 1 de octubre en C Art Media, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una presentación que ya tiene sus entradas agotadas.

El interés por el aniversario también se refleja en las nuevas fechas que se sumaron al calendario. La banda continuará con su recorrido por distintas ciudades argentinas y tendrá presentaciones internacionales en Colombia, además de varios encuentros especiales junto a otros artistas.

De esta manera, el festejo se extiende a diferentes escenarios y mantiene como eje central el vínculo entre la banda y sus seguidores.

Nonpalidece festeja sus 30 años a lo grande

De Tigre al mundo: el recorrido de tres décadas

Desde sus comienzos en Tigre, a mediados de los años 90, Nonpalidece desarrolló una carrera que la llevó a recorrer distintos puntos de Argentina, Latinoamérica y Jamaica.

El grupo se consolidó como una de las bandas argentinas vinculadas al reggae y sostuvo su actividad a lo largo de los años con presentaciones en vivo y una identidad musical propia.

La gira por los 30 años representa una nueva oportunidad para repasar ese camino y celebrar junto al público las canciones que acompañaron diferentes momentos de su trayectoria.

"30 años, 30 canciones y entradas a $30.000": la propuesta del aniversario

La celebración de la banda se presenta bajo el concepto "30 años, 30 canciones y entradas a $30.000", una propuesta que busca acompañar el aniversario con una selección de temas y una iniciativa especial para sus seguidores.

La gira combina presentaciones en salas, festivales y espacios al aire libre, con un calendario que continúa sumando ciudades y encuentros.

Todas las fechas de la gira aniversario

Octubre

1 de octubre: C Art Media, CABA (agotado).

8 de octubre: Lourdes Music Hall, Bogotá.

10 de octubre: Festival Internacional Alta Voz, Medellín.

24 de octubre: Anexo Berlín, Tigre.

31 de octubre: Área Costanera, Quilmes.

Noviembre

12 de noviembre: Elvis, Río Cuarto.

13 de noviembre: Complejo La Isla, Mendoza.

14 de noviembre: Comuna Club, San Luis.

20 de noviembre: Complejo Aeropuerto, San Andrés de Giles, junto a NTVG.

21 de noviembre: Club Paraguay, Córdoba.

27 de noviembre: Tribus Club de Arte, Santa Fe.

Enero 2027

- 16 de enero: Brew House Puerto, Mar del Plata.

Un aniversario que continúa sumando escenarios

La agenda de Nonpalidece contempla presentaciones en diferentes puntos del país y también encuentros internacionales. Entre los destinos confirmados aparecen Bogotá y Medellín, además de ciudades como Tigre, Quilmes, Río Cuarto, Mendoza, San Luis, San Andrés de Giles, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata.

El recorrido permite que la celebración llegue a públicos de distintas regiones y que la banda continúe compartiendo su música en escenarios variados.

Nonpalidece celebra su historia junto a sus seguidores

Con 30 años de trayectoria, Nonpalidece apuesta por una celebración que combina su historia, sus canciones y el contacto directo con el público.

La gira aniversario propone recorrer diferentes ciudades y mantener vigente el espíritu de una banda que nació en Tigre y amplió su recorrido hacia escenarios de Argentina, Latinoamérica y Jamaica.

Entre entradas agotadas, nuevas fechas y presentaciones especiales, el grupo continúa celebrando tres décadas de reggae y una historia construida junto a sus seguidores.



