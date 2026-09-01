Nuevas fechas, nuevas ciudades: Maria Becerra lleva "Quimera" por Argentina y Latinoamérica

Maria Becerra no para de sumar fechas. Mientras se prepara para sus ocho shows agotados en el Movistar Arena, la artista anunció nuevas presentaciones de su "Quimera Tour", con las que llevará el universo de su tercer álbum de estudio por Argentina y distintos países de Latinoamérica.

El nuevo recorrido contempla paradas en Uruguay, Perú y Chile, además de nuevas ciudades argentinas como Córdoba, Rosario y Buenos Aires, extendiendo la gira hasta febrero de 2027.

María Becerra suma una nueva fecha en el Movistar Arena

"Quimera" llega a nuevos escenarios

El tour 360° propone llevar al público el universo de Quimera, uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera de Maria Becerra. El álbum presenta cuatro alter egos, cada uno con una identidad sonora, visual y emocional propia.

La propuesta también tuvo su gran estreno en vivo en River Plate, donde la artista realizó dos shows 360° completamente agotados. Ahora, el concepto llega a nuevos escenarios con una puesta que combina música, teatro y una fuerte propuesta audiovisual.

Además de las canciones de Quimera, el espectáculo incluirá algunos de los grandes éxitos que marcaron la trayectoria de María y la llevaron a consolidarse como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional.

"Quimera" sigue recorriendo Argentina y Latinoamérica

Nuevas fechas y entradas

El recorrido comenzará el 3 de octubre en Montevideo y continuará por Lima, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santiago de Chile. En Buenos Aires, la artista ya agotó ocho funciones del Movistar Arena y sumó una nueva presentación para el 6 de febrero de 2027.

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles desde el jueves 3 de septiembre a las 13 h, con preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa. La venta general comenzará el viernes 4 de septiembre a las 13 h.