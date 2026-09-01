Nuria Dutt presenta "Canciones en el Desván" con banda completa en Biri Biri
La cantautora argentina llega a Palermo para presentar oficialmente su álbum debut, un trabajo de siete canciones que recorre el rock-pop, el reggae, el pop experimental y el folklore.
Nuria Dutt se prepara para un momento especial en su carrera: la presentación oficial de Canciones en el Desván, su primer álbum de estudio. El show será el próximo 8 de octubre a las 20 h en Biri Biri Club Cultural, ubicado en Malabia 1175, Palermo, y contará con la artista acompañada por banda completa.
La fecha marcará el encuentro en vivo con las canciones de su disco debut, pero también será un recorrido por distintos momentos de su trayectoria y por parte de su discografía.
Un álbum sin etiquetas
Canciones en el Desván está compuesto por siete canciones y refleja la búsqueda de una identidad artística versátil. El material transita diferentes géneros como el rock-pop, reggae, pop experimental y folklore, sin quedar limitado a una única sonoridad.
A través de letras directas y cercanas, Dutt aborda distintas experiencias de la vida cotidiana y construye un universo propio, en el que conviven diferentes influencias musicales.
Una artista con formación desde muy joven
El vínculo de Nuria Dutt con la música comenzó cuando tenía apenas 8 años, al ingresar al Coro de Niños del Teatro Colón. Más adelante continuó su formación en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, donde estudió guitarra.
Después de formar parte de distintas agrupaciones y de participar en La Voz Argentina en 2022, la artista comenzó a consolidar su proyecto solista. Su primer single, "Nada se dice", había marcado el inicio de ese camino en 2020.
Ahora, con Canciones en el Desván, Dutt da un nuevo paso y lleva su propuesta al escenario con un show pensado para presentar oficialmente este primer trabajo discográfico.
Cuándo y dónde será el show de Nuria Dutt
La presentación será el jueves 8 de octubre en Biri Biri Club Cultural, Malabia 1175, CABA. Las puertas abrirán a las 20 h y el show comenzará a las 20:30 h. Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000.