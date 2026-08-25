Omar Courtz llega a la Argentina con su "Por si mañana no estoy World Tour": fecha, lugar y todo lo que hay que saber

El género urbano atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión internacional y Omar Courtz es uno de los artistas que logró convertirse en una de las voces más destacadas de la nueva generación.

Con más de 1.500 millones de streams y colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel AA, el puertorriqueño continúa llevando su música a distintos escenarios del mundo.

Ahora, el artista confirmó su llegada a Argentina con una presentación que promete convertirse en uno de los grandes encuentros del urbano durante 2026. Omar Courtz llegará a Buenos Aires en el marco de su "Por si mañana no estoy World Tour", la gira internacional con la que presenta su más reciente trabajo discográfico.

Cuándo será el show de Omar Courtz en Argentina

El recital tendrá lugar el jueves 3 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Será una fecha especial dentro del recorrido internacional de Courtz, quien llegará al país para presentar en vivo su segundo álbum de estudio, "Por si mañana no estoy", material que también da nombre a su actual gira mundial.

La presentación marcará además una nueva oportunidad para que el público argentino disfrute en vivo de un artista que viene ganando protagonismo dentro de la escena urbana internacional.

Omar Courtz llega a la Argentina con su "Por si mañana no estoy World Tour"

Cuándo salen las entradas

Los fanáticos que quieran asegurarse un lugar tendrán primero una instancia exclusiva de preventa.

La preventa para clientes de Banco Santander comenzará el jueves 27 de agosto a las 10:00. La promoción contempla 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.

En tanto, la venta general se habilitará el viernes 28 de agosto a las 10:00, con todos los medios de pago disponibles. El beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Santander continuará durante esta etapa.

La comercialización se realizará a través del sitio oficial del Movistar Arena.

"Por si mañana no estoy": el disco que lleva su nombre por el mundo

El nuevo tour toma su nombre del segundo álbum de estudio de Omar Courtz, "Por si mañana no estoy", lanzado en febrero de 2026.

El material cuenta con 18 canciones y se caracteriza por una combinación de trap y ritmos electrónicos, una fórmula que forma parte de la identidad musical que el artista viene desarrollando.

El disco también incluye colaboraciones con figuras como Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal, ampliando todavía más el alcance internacional del proyecto.

Tras su lanzamiento, el álbum alcanzó el puesto 3 del Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1,6 millones de reproducciones globales, mientras que algunas de sus canciones superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Una carrera que crece junto a grandes figuras

Omar Courtz se consolidó como una de las voces más disruptivas del urbano y consiguió llamar la atención de algunos de los nombres más importantes de la música latina.

A lo largo de su carrera compartió proyectos con Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel AA, colaboraciones que contribuyeron a ampliar su presencia dentro de la escena internacional.

Su propuesta combina distintos elementos de la música urbana y electrónica, mientras su crecimiento en plataformas digitales refleja el alcance que consiguió en poco tiempo.

Todas las fechas del "Por si mañana no estoy World Tour"

El show de Buenos Aires será una de las numerosas paradas que forman parte de la gira internacional de Omar Courtz.

Estados Unidos

27 de agosto: Toyota Center - Houston

28 de agosto: The Pavilion at Toyota Music Factory - Irving - Agotado

30 de agosto: Gas South Arena - Duluth

2 de septiembre: CFG Bank Arena - Baltimore

3 de septiembre: MGM Music Hall at Fenway - Boston

5 de septiembre: United Center - Chicago

8 de septiembre: Barclays Center - Brooklyn, Nueva York

9 de septiembre: Barclays Center - Brooklyn, Nueva York

10 de septiembre: Santander Arena - Reading

11 de septiembre: Kaseya Center - Miami

12 de septiembre: Kaseya Center - Miami

13 de septiembre: Kia Center - Orlando

19 de septiembre: Kia Center - Orlando





Latinoamérica y Puerto Rico

29 de marzo: Parque Fundidora - Monterrey, México

24 de septiembre: Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

25 de septiembre: Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

26 de septiembre: Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

27 de septiembre: Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

1 de octubre: Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

3 de diciembre: Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina - Nueva fecha





La propia página oficial del artista también confirma la nueva fecha del 3 de diciembre en Buenos Aires dentro de su calendario de conciertos.

Una noche esperada para los fanáticos del urbano

Con un álbum que continúa ganando repercusión y una gira que lo llevará por grandes escenarios internacionales, Omar Courtz llegará a Buenos Aires el 3 de diciembre para presentar en vivo su nueva etapa artística.

El Movistar Arena será así el escenario elegido para una noche en la que el puertorriqueño llevará a Argentina su universo musical de trap, reguetón y sonidos electrónicos, en una de las presentaciones más importantes de su recorrido internacional.