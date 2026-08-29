Omar Courtz pisa fuerte en Argentina: triple sold out en el Movistar Arena

La llegada de Omar Courtz a la Argentina genera una enorme expectativa entre los seguidores de la música urbana.

A pocos meses de sus presentaciones en Buenos Aires, el artista consiguió un contundente resultado: agotó tres funciones en el Movistar Arena en tiempo récord.

El puertorriqueño desembarcará en el país como parte de su "Por si mañana no estoy world tour", la gira internacional que lleva el nombre de su segundo álbum de estudio.

Omar Courtz tendrá tres noches a sala llena en Buenos Aires

La respuesta del público argentino superó las expectativas. La demanda por conseguir entradas para los conciertos fue tan alta que las tres fechas anunciadas alcanzaron el sold out en poco tiempo.

De esta manera, el artista se prepara para ofrecer tres presentaciones consecutivas en el Movistar Arena, donde llevará una propuesta escénica vinculada con su actual etapa artística y con las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Las fechas confirmadas para Buenos Aires son:

30 de noviembre - Movistar Arena - AGOTADO

3 de diciembre - Movistar Arena - AGOTADO

4 de diciembre - Movistar Arena - AGOTADO





El triple sold out representa un importante hito dentro de la carrera del artista y marca el entusiasmo que despierta su llegada al país en el marco de esta gira.

Omar Courtz pisa fuerte en Argentina: triple sold out

Una de las figuras que pisa fuerte en la música urbana

Omar Courtz se consolidó como una de las voces más disruptivas de la escena urbana. A lo largo de su carrera consiguió superar los 1.500 millones de streams y compartió trabajos con figuras de enorme reconocimiento internacional.

Entre sus colaboraciones aparecen nombres como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel, una muestra del lugar que ocupa dentro de la actual escena musical.

Su crecimiento también encuentra respaldo en los números obtenidos por sus canciones y producciones, que le permitieron ampliar su alcance y llegar a distintos públicos alrededor del mundo.

"Por si mañana no estoy", el álbum que da nombre a la gira

El tour que traerá a Omar Courtz a Buenos Aires toma su nombre de "Por si mañana no estoy", su segundo álbum de estudio.

El disco salió en febrero de 2026 y reúne 18 canciones, en las que el artista profundiza la combinación entre el trap y los ritmos electrónicos.

El trabajo también cuenta con colaboraciones de importantes referentes de la música urbana y latina, entre ellos Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal, además de Bad Bunny.

El impacto del álbum se reflejó desde sus primeros días. En su debut alcanzó el puesto 3 del Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1,6 millones de reproducciones globales.

Además, algunas de las canciones que forman parte del disco lograron superar los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Una gira internacional que recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica

Antes de llegar a Buenos Aires, Omar Courtz continuará con un extenso recorrido internacional. La agenda contempla numerosas presentaciones en Estados Unidos y Latinoamérica.

Estados Unidos

21/08 - Kia Forum - Inglewood

23/08 - Viejas Arena - San Diego

27/08 - Toyota Center - Houston

28/08 - The Pavilion at Toyota Music Factory - Irving - AGOTADO

30/08 - Gas South Arena - Duluth

02/09 - CFG Bank Arena - Baltimore

03/09 - MGM Music Hall at Fenway - Boston

05/09 - United Center - Chicago

08/09 - Barclays Center - Brooklyn, Nueva York

09/09 - Barclays Center - Brooklyn, Nueva York

10/09 - Santander Arena - Reading

11/09 - Kaseya Center - Miami

12/09 - Kaseya Center - Miami

13/09 - Kia Center - Orlando

19/09 - Kia Center - Orlando





Latinoamérica

24/09 - Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

25/09 - Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

26/09 - Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

27/09 - Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

01/10 - Coliseo de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico

30/11 - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina - AGOTADO

03/12 - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina - AGOTADO

04/12 - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina - AGOTADO





Una llegada a la Argentina que ya promete ser multitudinaria

Con las tres funciones del Movistar Arena agotadas, Omar Courtz llegará a Buenos Aires en uno de los momentos de mayor expansión de su carrera.

El éxito de la venta anticipa tres noches con una fuerte presencia de sus seguidores, que tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo las canciones de "Por si mañana no estoy" y de una propuesta que el artista llevará a distintos escenarios durante su recorrido internacional.

El triple sold out en Buenos Aires se suma así a los resultados de una gira que continúa ampliando su alcance y confirma el lugar que el artista ocupa dentro de la nueva generación de artistas de la música urbana.