Oriana Sabatini habló del traumático embarazo que vivió con su hija Gia y respondió a las críticas

Oriana Sabatini volvió a referirse públicamente al complejo embarazo que atravesó durante la gestación de su hija Gia y respondió a las críticas que recibió en redes sociales tras definir aquella etapa como una experiencia traumática.

Durante una entrevista en el ciclo Sería increíble, que se emite por Olga, la actriz y cantante explicó que decidió compartir su historia porque considera que existen pocas voces que hablan abiertamente sobre las dificultades físicas y emocionales que algunas mujeres enfrentan durante el embarazo.

Oriana Sabatini contó que sufrió pubalgia durante su embarazo

"Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme, que si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho", expresó. Y agregó: "No sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor que tengo".

Sabatini contó que sufrió pubalgia, una afección que provoca fuertes dolores en la zona pélvica y que suele asociarse con lesiones deportivas. Según relató, el malestar fue tan intenso que afectó profundamente su calidad de vida durante gran parte del embarazo.

"Se llama pubalgia. Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente. Y a una mujer le dicen: 'Tomá un paracetamol'", señaló, cuestionando la falta de respuestas médicas que recibió durante ese período.

La actriz defendió su derecho a hablar del "lado B" de la maternidad y cuestionó los discursos que invisibilizan las experiencias difíciles

La artista también manifestó su frustración por no haber encontrado más testimonios de mujeres que hubieran atravesado situaciones similares. "Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que escuchar únicamente relatos positivos la hizo sentir aislada en medio del dolor. "Yo necesitaba escuchar a miles de mujeres que por ahí salieran a decir: 'Che, mi experiencia fue esta'. Porque no saben lo frustrante que es", explicó.

Durante la charla también cuestionó la presión social que suele recaer sobre las mujeres embarazadas y madres recientes, especialmente en relación con la apariencia física. Según señaló, muchas veces las conversaciones giran en torno al peso o los cambios estéticos, dejando de lado los desafíos emocionales y físicos que implica la maternidad.

"Durante cuatro meses me desperté llorando de dolor", reveló la artista al recordar la gestación de su hija Gia

Además, aclaró que compartir las dificultades que atravesó no significa que ame menos a su hija. "Mi experiencia no es proporcional al amor que yo le tengo a mi hija, porque si yo tuviera que pasar diez veces más por el dolor que pasé para llegar a ella, lo haría", afirmó.

Finalmente, Sabatini defendió la importancia de que las mujeres puedan expresar libremente sus experiencias sin temor a ser juzgadas. "La gente se llena la boca con el discurso de que las mujeres tengamos una voz. Y después, cuando sale una mujer a usar esa voz, si no es el tipo de mujer que vos querés que use esa voz, la cuestionan", concluyó.