Ovación, candombe y una camiseta especial: así fue el emotivo homenaje de Peñarol a Rubén Rada

Rubén Rada dejó una huella profunda en la música uruguaya y se convirtió en una figura reconocida por varias generaciones. Su vínculo con el arte y, especialmente, con el candombe lo transformó en uno de los nombres más destacados de la cultura musical de Uruguay. Pero además de su trayectoria artística, el músico cultivó una fuerte identificación con Peñarol, club del que era reconocido hincha.

Tras su fallecimiento, esa relación quedó reflejada en la previa del clásico frente a Nacional. El club de sus amores preparó una serie de homenajes que tuvieron distintos momentos, desde publicaciones en sus redes sociales hasta una emotiva ceremonia en el Campeón del Siglo, donde sus familiares recibieron el reconocimiento de la institución y de miles de hinchas.

Una camiseta con un significado especial

Uno de los símbolos centrales del homenaje fue la camiseta que Peñarol les entregó a los familiares de Rada. La indumentaria llevaba el número 5, una elección que no fue casual y que tiene una historia particular detrás.

La cifra está relacionada con una camiseta que la familia del músico había entregado al Museo de Peñarol. Se trata de una casaca perteneciente a Néstor "Tito" Gonçalves, histórico futbolista aurinegro, que acompañó a Rada en sus viajes.

El músico conservó esa camiseta entre sus pertenencias hasta sus últimos días y la familia decidió posteriormente entregarla al museo del club. Ese vínculo explica el significado que adquirió el número 5 durante el homenaje.

Además, la camiseta que Peñarol utilizó frente a Nacional contó con otro detalle dedicado al artista: un parche en el pecho con la imagen de Rubén Rada.

La emoción de las cuatro tribunas

El homenaje a los seres queridos del músico tuvo lugar en el centro del campo de juego del Campeón del Siglo, aproximadamente 80 minutos antes del comienzo del clásico.

Los familiares de Rada recibieron allí el reconocimiento de Peñarol y, poco después, el estadio completo se convirtió en escenario de una emocionante despedida.

Desde las cuatro tribunas comenzó a escucharse un mismo cántico:

"Olé, olé, olé, olé, Negro, Negro".

La ovación se extendió por todo el estadio y generó uno de los momentos más sentidos de la jornada. Los hinchas aurinegros aprovecharon así la previa del partido más importante del fútbol uruguayo para recordar a uno de los artistas más queridos y, al mismo tiempo, a un reconocido hincha de Peñarol.

Música en vivo antes de la ovación

La ceremonia también tuvo música como protagonista, una elección especialmente significativa al tratarse de un homenaje a Rada.

Antes de la ovación de los hinchas, El Karnal y su banda realizaron un show en vivo sobre el campo de juego. La presentación preparó el clima para uno de los momentos centrales de la jornada.

Luego llegó el turno de la comparsa Lonjas de Ciudad Vieja, que llevó el candombe al terreno de juego. La agrupación ingresó desde el sector de la tribuna Henderson y recorrió el campo mientras los hinchas acompañaban la celebración.

El candombe, presente en el recuerdo

La presencia de una comparsa sumó otro componente cargado de simbolismo al homenaje. El candombe, estrechamente vinculado con la trayectoria artística de Rada, formó parte de una despedida que combinó música, fútbol y sentimiento popular.

De esta manera, Peñarol encontró distintas formas de mantener presente al músico en una jornada especial: desde el parche con su imagen en la camiseta hasta el reconocimiento a sus familiares, pasando por la música en vivo y el recorrido de la comparsa.