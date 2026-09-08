Ozuna probó el mate por primera vez en Argentina y tuvo una particular reacción: "Messi ya sé lo que estás tomando"

Ozuna ya está en la Argentina y, antes de su esperado show en Buenos Aires, tuvo su primer acercamiento con una de las costumbres más representativas del país: el mate.

Durante su visita al streaming de Mathias Vasile, conocido como Coker, el cantante puertorriqueño recibió un mate y decidió probarlo. La experiencia tuvo una respuesta positiva y, después de tomarlo, recordó a Lionel Messi, a quien suele ver con la tradicional infusión.

Ozuna probó el mate por primera vez y recordó a Messi

"Siempre veo a Messi con su mate y cada vez que lo veo quiero quitarle el mate y probarlo", comentó el artista antes de animarse a tomarlo.

Después de probarlo, Ozuna aseguró que le había gustado y aprovechó el momento para bromear con la figura del fútbol argentino: "Messi ya sé lo que estás tomando, por eso metiste todos esos goles".

La reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios celebraron el particular encuentro del artista con una de las bebidas más populares de la Argentina.

"Ozuna"



Porque Ozuna probó el MATE en stream con Coker. pic.twitter.com/Zr84vFNDMr — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) September 8, 2026

Ozuna vuelve a presentarse en la Argentina

La visita del cantante al país tiene como principal motivo su presentación de este 8 de septiembre en el Arena de Buenos Aires, como parte de su "Una Aventura World Tour".

El cantante se prepara para su show en Buenos Aires

El show marcará su regreso a los escenarios argentinos, donde repasará algunos de los grandes éxitos que construyeron su carrera, entre ellos "Dile que tú me quieres", "Se Preparó", "Baila Baila Baila" y "Hey Mor", además de canciones de su etapa más reciente.

Con una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes internacionales del reguetón y en uno de los artistas latinos más escuchados de la última década, Ozuna llega nuevamente al país para reencontrarse con sus fanáticos y, esta vez, también llevarse una nueva experiencia: su primer mate argentino.