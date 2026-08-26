Pablo Alborán actualizó su estado de salud y confirmó una nueva baja en los escenarios

Pablo Alborán volvió a referirse públicamente a su estado de salud y compartió un nuevo parte sobre su recuperación de la neumonía que lo mantiene alejado temporalmente de los escenarios.

A través de sus redes sociales, el cantante malagueño explicó que continúa recuperándose, aunque el proceso está siendo más lento de lo que esperaba. Por este motivo, los médicos que lo acompañan le indicaron que debe mantener algunos días más de reposo antes de retomar su actividad profesional.

Pablo Alborán continúa recuperándose de una neumonía

La situación también lo obligó a cancelar su participación en el Festival de la Luz, que se realizará este domingo 30 de agosto en Boimorto, A Coruña, Galicia. El artista lamentó especialmente no poder formar parte del evento y volvió a pedir disculpas a sus seguidores por su ausencia.

"Estoy recuperándome poco a poco de la neumonía, pero los médicos insisten en guardar más días de reposo", explicó Alborán en el comunicado que publicó en Instagram.

El cantante aseguró que, pese a la demora, la recuperación "va por buen camino" y destacó la importancia de respetar los tiempos necesarios para poder regresar completamente recuperado. "Ahora toca tener paciencia y respetar los tiempos para poder volver al 100% y afrontar con toda la energía los proyectos y conciertos que tenemos por delante", señaló.

Los médicos le indicaron que debe mantener algunos días más de reposo

Alborán también agradeció las muestras de cariño y la comprensión de sus seguidores durante estos días. Además, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con el público del festival el próximo año.

"Los que me conocéis, sabéis cuánto me duele no poder estar con vosotros el próximo domingo", expresó el artista, quien cerró su mensaje con una promesa de regreso: "Nos vemos muy pronto. Con más ganas que nunca".