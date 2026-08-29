Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Pablo Alborán llevó tranquilidad a sus fans tras atravesar una neumonía

El cantante compartió un carrusel de imágenes de los días de recuperación y agradeció el apoyo recibido mientras continúa con el reposo indicado por sus médicos.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Pablo Alborán volvió a utilizar sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores luego de verse obligado a suspender algunas de sus presentaciones debido a una neumonía que requirió reposo y atención médica.

El cantante compartió un carrusel de fotografías que retratan distintos momentos de estos días y acompañó las imágenes con un mensaje en el que contó cómo atraviesa su recuperación.

&nbsp;Pablo Alborán compartió imágenes de sus días de recuperación&nbsp;
 Pablo Alborán compartió imágenes de sus días de recuperación 

"La neumonía me ha dejado KO... La vida me obligó a detenerme y en el silencio, algunas cosas encontraron solas su lugar. Ahora toca llenar despacio los pulmones, abrir las ventanas y dejar entrar el aire nuevo"

En la misma publicación, Alborán agradeció especialmente a los profesionales de la salud, además de su equipo, amigos, familia y seguidores por el acompañamiento durante este período.

Días atrás, el artista ya había explicado que su recuperación avanzaba favorablemente, aunque los médicos le habían recomendado extender el período de reposo antes de retomar sus compromisos profesionales.

"Estoy recuperándome poco a poco de la neumonía, pero los médicos insisten en guardar más días de reposo", había señalado en un comunicado publicado en Instagram. También remarcó la importancia de respetar los tiempos necesarios para regresar completamente recuperado y afrontar sus próximos proyectos y conciertos.

&nbsp;El cantante continúa recuperándose de una neumonía&nbsp;
 El cantante continúa recuperándose de una neumonía 

La suspensión de sus presentaciones generó preocupación entre sus seguidores, por lo que esta nueva publicación funcionó como una actualización sobre su estado y una muestra de que continúa enfocado en recuperarse.

Con un mensaje de agradecimiento y optimismo, Pablo Alborán continúa recuperándose y espera reencontrarse próximamente con su público, una vez que pueda retomar su actividad con toda la energía.

Esta nota habla de:
1
Melingo y Andrés Calamaro se encuentran en "Laberinto"
Lanzamiento

Melingo y Andrés Calamaro se encuentran en "Laberinto"

2
Omar Courtz pisa fuerte en Argentina: triple sold out en el Movistar Arena
Noticias

Omar Courtz pisa fuerte en Argentina: triple sold out en el Movistar Arena

3
Rafa Martos, entrevista exclusiva con el Canal de la Música: "Me considero una persona que quiere ayudar al resto a que tenga una vida un poco mejor"
Entrevista

Rafa Martos, entrevista exclusiva con el Canal de la Música: "Me considero una persona que quiere ayudar al resto a que tenga una vida un poco mejor"

4
Zell presenta "Wake Up" antes de su show más importante en el Estadio Malvinas Argentinas
Lanzamiento

Zell presenta "Wake Up" antes de su show más importante en el Estadio Malvinas Argentinas

5
Gloria Trevi lanza "Trevi-Line" para conectar de forma directa con sus fanáticos
Lanzamiento

Gloria Trevi lanza "Trevi-Line" para conectar de forma directa con sus fanáticos

Últimas noticias de Pablo Alborán