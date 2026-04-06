Pablo Grillo volvió a trabajar en un show de La Renga y emocionó al público

Un año después del episodio que puso en alerta al ámbito periodístico y cultural, el fotógrafo Pablo Grillo volvió a ejercer su profesión en un escenario cargado de significado. Este fin de semana, el reportero gráfico asistió al show de La Renga en el Parque de la Ciudad y registró el recital con su cámara, en un gesto que fue celebrado en redes sociales.

La cuenta que impulsa el pedido de justicia por el fotoperiodista compartió imágenes y videos de la jornada, acompañados por una frase que resume el momento: "Insoportablemente vivo", en clara referencia al universo simbólico de la banda.

Pablo Grillo volvió a trabajar y registró el show de La Renga

Grillo había sido noticia en abril de 2025, cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza disparado por un gendarme mientras cubría una protesta. El hecho generó una fuerte repercusión pública y el apoyo de distintas figuras del rock nacional.

Entre ellas, La Renga, que durante un show en La Plata proyectó su imagen en las pantallas y expresó su solidaridad frente a miles de personas. En aquella ocasión, también se sumaron voces como Indio Solari y Ricardo Mollo, quienes manifestaron su respaldo al fotógrafo.

El regreso de Grillo a la actividad, esta vez cubriendo un recital de la misma banda que lo acompañó públicamente en uno de los momentos más difíciles de su vida, se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la importancia de seguir visibilizando la labor del fotoperiodismo.