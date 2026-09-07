Pablo Lescano llevó el "ATR" a otro nivel y lanzó su propia línea de alfajores

Pablo Lescano volvió a sorprender con una propuesta alejada de los escenarios. El líder de Damas Gratis presentó su propia línea de alfajores y aprovechó una de sus expresiones más reconocidas para bautizar el nuevo producto.

Así nació "ATR - A Todo Relleno", una marca que lleva el espíritu del cantante a una propuesta gastronómica y que comenzará a llegar progresivamente a diferentes puntos de venta del país.

Del "A Todo Ritmo" al "A Todo Relleno"

Para los seguidores de Lescano, las siglas ATR forman parte de su identidad. Hasta ahora, la expresión hacía referencia a "A Todo Ritmo", pero el músico decidió darle un nuevo significado.

En esta oportunidad, el concepto se transformó en "A Todo Relleno", el nombre elegido para los nuevos alfajores de Damas Gratis.

La iniciativa busca unir dos pasiones muy populares: la cumbia y los alfajores, con una presentación que mantiene el estilo descontracturado que caracteriza al artista.

Dos versiones con dulce de leche

La nueva línea salió al mercado con dos variedades.

Una de las opciones tiene baño de chocolate semiamargo, mientras que la otra cuenta con una cobertura de chocolate blanco. En ambos casos, el interior lleva dulce de leche.

Cada alfajor pesa 80 gramos y el packaging tiene un detalle especialmente pensado para los fanáticos de la banda: la firma de "Pablito" aparece impresa en el envase.

Los alfajores de Pablo Lescano

Pablo Lescano se subió a colectivos para repartirlos

El lanzamiento tuvo una particularidad que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Durante el día en que se presentó oficialmente el producto, Pablo Lescano subió a algunos colectivos para repartir los alfajores.

La propia banda registró esos momentos y los publicó en sus redes oficiales, donde los seguidores pudieron ver al cantante promocionando personalmente su nuevo emprendimiento.

La escena le aportó un costado cercano y espontáneo a la presentación de "ATR - A Todo Relleno".

El eslogan que acompaña el lanzamiento

Como no podía ser de otra manera, la propuesta también tiene un eslogan que mantiene el lenguaje característico de Lescano.

"ATR- A todo relleno. Rescatá el tuyo y bajoneala piola", es la frase elegida para acompañar la llegada del producto.

Con ese mensaje, la marca busca captar la atención de los seguidores de Damas Gratis y de los fanáticos de los alfajores, dos públicos que ahora encuentran un punto de encuentro en esta nueva propuesta.

Una nueva faceta para el líder de Damas Gratis

Con este lanzamiento, Pablo Lescano suma una nueva iniciativa a su recorrido artístico y empresarial. La línea de alfajores lleva su sello personal desde el nombre hasta el packaging y apuesta a instalarse progresivamente en distintos lugares del país.

Así, el histórico "ATR" de Lescano encontró una nueva interpretación: esta vez, lejos de la música pero muy cerca de uno de los clásicos de la gastronomía argentina.