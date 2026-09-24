Paralamas + Nonpalidece: cuándo y dónde comprar las entradas para sus shows en Buenos Aires y Rosario

Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso anunciaron dos presentaciones conjuntas en Argentina para marzo de 2027. El encuentro reunirá por primera vez a ambas bandas en un mismo escenario, con una fecha en Buenos Aires y otra en Rosario.

El primer show será el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el 26 de marzo llegarán al Metropolitano de Rosario. La propuesta reunirá las trayectorias de dos bandas fundamentales de la música latinoamericana, con repertorios atravesados por el reggae, el rock, el ska y diferentes raíces de la región.

Paralamas y Nonpalidece compartirán escenario por primera vez

Para Nonpalidece, la presentación formará parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria. La banda, formada en Tigre en 1996, se consolidó como uno de los referentes del reggae argentino y latinoamericano. En abril de 2025 agotó las localidades del Movistar Arena, donde presentó Hecho en Jamaica, y ahora regresará al estadio para compartir estas fechas especiales.

Por su parte, Os Paralamas do Sucesso llegará con más de cuatro décadas de carrera. Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone construyeron un repertorio que trascendió las fronteras de Brasil con canciones como "Meu Erro", "Alagados", "Lanterna dos Afogados", "Óculos", "Uma Brasileira", "Aonde Quer Que Eu Vá" y "Tendo a Lua", entre otras.

Dos fechas para celebrar la música latinoamericana

La banda brasileña volvió a presentarse en Buenos Aires en mayo de 2026, cuando realizó cuatro conciertos en La Trastienda con entradas agotadas. Ahora, su regreso tendrá una escala diferente: será junto a Nonpalidece y en dos escenarios de gran capacidad.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para el show del 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires estarán disponibles desde el 24 de septiembre a las 16 hs. a través de la web oficial del estadio: www.movistararena.com.ar.

En el caso de la presentación del 26 de marzo de 2027 en Metropolitano de Rosario, las entradas todavía no salieron a la venta. La organización informó que estarán disponibles próximamente a través de TurboEntrada, donde se anunciará la información correspondiente a la venta.



