Pato Sardelli habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección: "Se quedan muchas cosas atrás"

Airbag continúa con su gira por España y Patricio Sardelli habló sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El cantante se mostró emocionado al pensar en el final de una etapa que acompañó a millones de argentinos durante años.

"Va a dejar la camiseta de nuestra Selección y así como él deja esa camiseta se quedan muchas cosas atrás, muchas historias de cada uno que seguramente tiene con él, tanto acá como en nuestro país, en todo el mundo", expresó Sardelli al referirse al vínculo que Messi construyó con los hinchas a lo largo de su carrera.

El cantante de Airbag se emocionó al hablar del capitán

En ese sentido, el músico destacó que hay momentos que forman parte de una historia que ya no volverá a repetirse de la misma manera. "Momentos que ya no van a volver y, a pesar de que él a nosotros nos dio todo y más, sin embargo saber que se va nos hace sentir que no alcanzó", señaló.

Sardelli destacó todo lo que Messi dejó en la Selección

Las palabras de Sardelli reflejan la emoción que genera la despedida del capitán de la Selección. Después de tantos años compartidos entre partidos, alegrías, frustraciones y títulos, la figura de Messi quedó ligada a recuerdos personales y colectivos de distintas generaciones.

Mientras Airbag continúa con su recorrido por España, Patricio Sardelli puso en palabras una sensación que atraviesa a muchos hinchas: el agradecimiento por todo lo vivido y la dificultad de imaginar una Selección Argentina sin Messi dentro de la cancha.