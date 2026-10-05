Paul McCartney reveló el pedido que le hizo Taylor Swift en su casamiento

Paul McCartney se encuentra promocionando su nuevo disco, The Boys of Dungeon Lane, un trabajo íntimo de 14 canciones en el que recupera recuerdos de su infancia y adolescencia en Liverpool.

El álbum tiene además invitados destacados, entre ellos Ringo Starr, quien participa en "Home to Us".

Durante su paso por "Jimmy Kimmel Live!", el músico habló sobre el lanzamiento y recordó su participación como invitado en el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce, realizado el 3 de julio en Nueva York.

El pedido especial de Taylor Swift

Durante la charla, McCartney reveló que la artista estadounidense le había pedido que interpretara "I Want to Hold Your Hand", uno de los grandes clásicos de los Beatles, publicado en 1964.

Pero Paul decidió poner una condición. Según contó, le dijo a la cantante: "tenés que cantar con nosotros" y, además, "tenés que cantársela a tu hombre".

La ocurrencia generó una respuesta divertida de Jimmy Kimmel, quien le contestó: "Parece un consejo razonable".

El divertido momento en el que McCartney olvidó el nombre de Travis Kelce

La conversación tuvo además otro momento descontracturado. Mientras relataba la anécdota, McCartney tuvo un pequeño olvido al intentar mencionar al esposo de Taylor.

El músico rápidamente se corrigió y aclaró: "Ya lo sé. Ya lo sé. Travis".

El episodio sumó humor al relato de una noche en la que la música tuvo un papel central.

Por qué "I Want to Hold Your Hand" es tan importante para los Beatles

El tema elegido por Swift ocupa un lugar fundamental en la historia de la banda británica. "I Want to Hold Your Hand" se convirtió en el primer número uno de los Beatles en Estados Unidos y fue clave para el crecimiento de la beatlemanía.

El fenómeno tomó una dimensión todavía mayor después de la aparición del grupo en el famoso programa de Ed Sullivan.

La música también tuvo otros protagonistas durante la exclusiva fiesta: Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, fue otra de las artistas que subió al escenario.

La relación entre Paul McCartney y Taylor Swift

El vínculo entre ambos músicos viene de varios años atrás. McCartney y Swift mantienen una buena relación y compartieron distintos momentos públicos.

Los artistas fueron, por ejemplo, protagonistas de una tapa de Rolling Stone. Además, Paul asistió en 2024 a uno de los conciertos de Taylor durante su "Eras Tour" en el estadio de Wembley.

Este año, la cantante también estuvo presente en el show que McCartney brindó en el Fonda Theatre de Los Ángeles.





Una anécdota que queda para el recuerdo

Entre canciones, recuerdos y una cuota de humor, Paul McCartney volvió a demostrar que detrás de una figura histórica de la música también hay lugar para las pequeñas anécdotas. Y esta vez, una simple canción terminó convirtiéndose en un momento que seguramente Taylor Swift tampoco olvidará.



