Paul McCartney reveló que John Lennon era su Beatle favorito

A sus 83 años, Paul McCartney continúa más activo que nunca. En medio de la promoción de su nuevo álbum, el legendario músico participó en el popular ciclo de entrevistas Chicken Shop Date, conducido por la creadora de contenido Amelia Dimoldenberg, donde sorprendió al responder una de las preguntas más debatidas por los fanáticos de The Beatles.

Durante la charla, Dimoldenberg le preguntó quién era su Beatle favorito. Entre risas, McCartney respondió inicialmente que actualmente era Ringo Starr, haciendo referencia a que ambos son los únicos miembros vivos del grupo. Sin embargo, rápidamente profundizó en la historia de la banda y recordó el lugar que ocupaba John Lennon dentro del cuarteto.

Paul McCartney recordó a John Lennon y lo definió como el líder natural de The Beatles

"Durante la época de los Beatles, creo que todos admirábamos a John porque era como el líder, aunque oficialmente no había un líder en el grupo", explicó McCartney. Además, destacó el ingenio y la personalidad de Lennon, asegurando que era una figura clave dentro de la dinámica de la banda.

"Era muy ingenioso y era genial tenerlo en el grupo. Creo que todos podríamos haber dicho que John era nuestro Beatle favorito", agregó el músico, ofreciendo una mirada íntima sobre la relación que compartían los integrantes de la banda más influyente de la historia del rock.

El ex Beatle también reveló que la melodía de "Yesterday" llegó a él mientras soñaba

La entrevista también dejó otras revelaciones curiosas. McCartney recordó que la melodía de la icónica canción Yesterday apareció en un sueño. "Me desperté y pensé: ¿qué fue eso?", contó sobre el origen de uno de los mayores clásicos de su carrera.

Más de cinco décadas después de la separación de The Beatles, las palabras de McCartney vuelven a alimentar el interés por la historia del grupo y confirman la profunda admiración que siempre sintió por Lennon, una figura que sigue siendo central en el legado de la banda.