Paulo Londra cierra el 2026 en Córdoba: fecha y entradas para su show en Quality Arena

Paulo Londra volverá a Córdoba para cerrar el año con un show en Quality Arena, el próximo 3 de diciembre. El artista nacido en la provincia regresará a su ciudad natal para reencontrarse con un público que lo acompaña desde sus comienzos.

Las entradas tendrán una Preventa Exclusiva Cordobesa que comenzará hoy, martes 22 de septiembre a las 13 horas a través de la plataforma oficial de Quality. Una vez agotado el cupo destinado a esta instancia, se habilitará la venta general.

Paulo Londra vuelve a Córdoba para cerrar el año

Paulo Londra atraviesa una nueva etapa musical

El regreso a Córdoba llega mientras Londra prepara el lanzamiento de su próximo disco, "entre CIELOS", anunciado para el 21 de octubre. El primer adelanto del álbum es "me asfixia LA CIUDAD", una canción producida junto a Lisan y Tiano que muestra una nueva búsqueda sonora dentro de su carrera.

El tema aborda las ganas de bajar el ritmo y alejarse del movimiento de la ciudad, con el amor como un espacio de calma y refugio. La canción combina melodías pegadizas con una sonoridad diferente, anticipando parte del universo que atravesará el próximo material.

Un año de escenarios internacionales

El show en Córdoba llega después de un 2026 con presentaciones de Paulo Londra en distintos países. Durante el año, el artista pasó por escenarios de Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Perú, donde realizó el primer estadio de su carrera en ese país.

También fue una de las figuras argentinas destacadas del Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro. En Argentina, además, regresó al Lollapalooza después de siete años y se presentó como único headliner nacional frente a más de 100.000 personas.

Su trayectoria incluye canciones que marcaron a la música urbana argentina, desde su álbum "Homerun" y éxitos como "Adán y Eva", hasta colaboraciones internacionales con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Feid, Duki, Becky G y Wisin.

Cuándo y dónde será el show de Paulo Londra en Córdoba

El reencuentro con el público cordobés será el 3 de diciembre en Quality Arena.

La Preventa Exclusiva Cordobesa comienza hoy, martes 22 de septiembre a las 13 horas a través de tickets.qualitycenter.com. Una vez agotado el cupo de preventa, comenzará la venta general.