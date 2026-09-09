Paulo Londra cierra el año en el Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Paulo Londra cerrará su 2026 en Buenos Aires con un show en el Movistar Arena el sábado 28 de noviembre. Será una noche especial para el artista, que llevará por primera vez al escenario las canciones de su próximo álbum, junto a los hits que marcaron su carrera.

El cantante y rapero cordobés regresará al mismo escenario donde, luego de seis años sin presentarse en Buenos Aires, realizó dos funciones agotadas que se convirtieron en algunos de los shows destacados de la temporada.

Durante 2026, Londra tuvo un año de gran crecimiento internacional. Se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, y volvió a Lollapalooza Argentina después de siete años como único headliner nacional.

Además, llevó su música a Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Perú, con distintas presentaciones y localidades agotadas.

En agosto, el artista abrió una nueva etapa musical con "me asfixia LA CIUDAD", primer adelanto de su próximo álbum. La canción, producida junto a Lisan y Tiano, muestra una faceta más íntima y una nueva búsqueda sonora.

Entradas para Paulo Londra en el Movistar Arena

La preventa BBVA estará disponible el jueves 10 de septiembre a las 13, con 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

La venta general comenzará el viernes 11 de septiembre a las 13, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA durante todo el período de venta. Las entradas estarán disponibles a través de MovistarArena.com.ar.

Con este show, Paulo Londra se prepara para cerrar un año marcado por nuevos lanzamientos, escenarios internacionales y el regreso a Buenos Aires con un espectáculo que reunirá presente y pasado de su carrera.