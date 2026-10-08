Piero: Fito Páez, Jairo, Victor Heredia, Alejandro Lerner y otros artistas lo despidieron con emotivos mensajes

La muerte de Piero De Benedictis, a los 81 años, generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y figuras de la música argentina. Apenas se conoció la noticia, distintos artistas recurrieron a las redes sociales para recordar al autor de canciones como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", dos obras que atravesaron generaciones.

La familia comunicó el fallecimiento este miércoles a través de la cuenta oficial del cantante. "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", expresaron. "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", agregaron.

La familia de Piero comunicó su fallecimiento a través de las redes sociales y agradeció los mensajes

Los mensajes de sus colegas

Jairo: "Piero, mi querido Piero. Tus canciones le ganaron al tiempo"

recordó a su colega con un mensaje acompañado por una fotografía en la que aparece junto a Piero y

Alejandro Lerner compartió una fotografía junto a Piero y recordó el vínculo de amistad que los unía. En su publicación destacó además el apodo "el Gallito", que Piero le había puesto, en referencia a que él se consideraba "el Gallo Mayor".

Alejandro Lerner: "El Gallito", el apodo con el que Piero lo había bautizado, en recuerdo de su amistad

Entre los homenajes también estuvo el de Fito Páez, quien recordó la trayectoria de Piero y el contenido social de sus canciones. "Se fue Piero, un gran compositor de canciones entrañables. ‘Coplas de mi país' era un obligado de los años 70. Fue ácido y metafísico. De ‘Los americanos' a ‘Soy pan, soy paz, soy más'", escribió.

Páez también destacó el lugar que Piero ocupó durante décadas a través de su música y recordó su experiencia del exilio. "Acompañó a un montón de compatriotas durante muchas décadas a través de su arte, sufrió la infamia del destierro y nada pudo arrebatarle su imborrable sonrisa", expresó.

Emmanuel Horvilleur compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Piero musicalizada con "Tengo la Piel Cansada de la Tarde" y escribió: "Adiós Piero y abrazo grande a su familia".

Emmanuel Horvilleur: "Adiós Piero y abrazo grande a su familia".

Víctor Heredia: "Cómo te quería, amigo querido. Buen vuelo, Tanito"

Por su parte,publicó una imagen junto a su colega sobre un escenario y lo despidió con un breve mensaje:

Las muestras de cariño también llegaron desde otros nombres vinculados a la música popular argentina, entre ellos Julia Zenko, además de homenajes compartidos desde las cuentas oficiales de Pablo Milanés y Mercedes Sosa.

Cuándo y dónde será el velatorio de Piero

Los restos de Piero serán velados este jueves 8 de octubre, desde las 12:30 hasta las 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, Ciudad de Buenos Aires.

El cortejo fúnebre se realizará el viernes 9 de octubre. Está previsto para las 11, con ingreso al Cementerio de la Recoleta a las 11:30.

Piero nació en Italia en 1945 y llegó a la Argentina cuando tenía tres años. A lo largo de una trayectoria de más de cinco décadas, construyó un repertorio marcado por las canciones de contenido social y por una estrecha colaboración con el poeta José Tcherkaski.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran "Mi viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo", "Coplas de mi país", "Los americanos" y "Soy pan, soy paz, soy más". Por su trayectoria recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.

Su familia cerró el comunicado con unas palabras de despedida: "Buen viaje querido Piero".