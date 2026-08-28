Pixies vuelve a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Pixies vuelve a la Argentina. Después de cinco años, la legendaria banda formada en Boston en 1986 anunció su regreso a Buenos Aires, donde se presentará el domingo 4 de abril en el Movistar Arena.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo continúa recorriendo el mundo con un repertorio que atraviesa distintas etapas de su carrera y que incluye algunas de las canciones que marcaron la historia del rock alternativo.

Pixies vuelve a la Argentina después de cinco años

Una banda que cambió las reglas del rock alternativo

Desde sus primeros shows en clubes, Pixies desarrolló una identidad marcada por los contrastes: canciones capaces de pasar de momentos de calma a explosiones de sonido, estructuras poco convencionales y una intensidad que convirtió a sus presentaciones en una experiencia única.

Formada en Boston en 1986, la banda debutó con el miniálbum Come On Pilgrim en 1987. Un año después llegó Surfer Rosa, trabajo que comenzó a consolidar su particular universo sonoro y que llamó la atención tanto del público como de la crítica.

En 1989, Pixies lanzó Doolittle, un disco que amplió considerablemente su alcance y se convirtió en uno de los álbumes fundamentales de su carrera. Posteriormente llegaron Bossanova (1990) y Trompe le Monde (1991), antes de la separación del grupo en 1993.

Más de una década después, en 2004, Pixies volvió a reunirse. El regreso tuvo una enorme respuesta del público y dio inicio a una nueva etapa de giras internacionales y grandes escenarios.

Desde entonces, la banda continuó expandiendo su discografía con trabajos como Indie Cindy, Head Carrier, Beneath the Eyrie, Doggerel y The Night the Zombies Came, publicado en 2024.

En 2026, Pixies continúa celebrando su historia con nuevas presentaciones alrededor del mundo y la llegada a mercados en los que nunca antes había tocado. En ese recorrido, Argentina volverá a formar parte de su agenda.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Pixies en Argentina

Las entradas para el show del domingo 4 de abril en el Movistar Arena estarán disponibles a través del sitio oficial del estadio. La preventa exclusiva Galicia VISA comenzará el lunes 31 de agosto a las 10 h, hasta agotar stock. La venta general se habilitará el martes 1 de septiembre a las 10 h, con todos los medios de pago.

Además, quienes compren con tarjetas de crédito Galicia VISA podrán acceder a 6 cuotas sin interés.