Placebo vuelve a la Argentina para celebrar sus 30 años: cuándo y dónde comprar las entradas

Placebo volverá a la Argentina para celebrar tres décadas de trayectoria. El grupo británico integrado por Brian Molko y Stefan Olsdal se presentará el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas, como parte de una gira internacional que repasa los distintos momentos de su carrera.

La visita se producirá tres años después de su último paso por el país y tendrá como eje el aniversario de su debut discográfico. La gira, denominada "30th Anniversary Tour", comenzó este mes en Europa y contempla más de 30 fechas en ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres.

El recorrido está acompañado por Placebo RE, una nueva versión de su álbum debut de 1996 construida a partir de las grabaciones originales y de la experiencia acumulada por la banda durante estas tres décadas. El proyecto propone volver sobre las canciones que marcaron sus comienzos desde una perspectiva actual.

Tres décadas de Placebo

Desde su aparición en 1996, Placebo desarrolló una identidad propia dentro del rock alternativo británico. En sus primeros años, canciones como "Nancy Boy" ayudaron a instalar al grupo, mientras que posteriormente llegaron temas como "Pure Morning", "Every You Every Me", "Special K" y "The Bitter End", que se convirtieron en parte de su repertorio más reconocido.

A lo largo de siete álbumes de estudio, Molko y Olsdal mantuvieron una búsqueda musical que atravesó distintas etapas sin abandonar los elementos que caracterizaron a Placebo desde sus comienzos. Ahora, tres décadas después, la banda retoma parte de ese recorrido para llevarlo nuevamente a los escenarios.

El 3 de marzo de 2027, esa celebración llegará a Buenos Aires con un show en el Malvinas Argentinas, donde Placebo volverá a encontrarse con el público argentino.

Cuándo y dónde conseguir las entradas

Las entradas para el show de Placebo estarán disponibles únicamente a través de All Access.

La preventa exclusiva para clientes Visa Macro comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 12:00, con la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el jueves 24 de septiembre a las 12:00 y estará disponible con cualquier medio de pago. Los clientes Visa Macro podrán acceder a 6 cuotas.

El show será el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas, en Buenos Aires.