Popstars volvió con una noche de estreno marcada por los looks de Nicki Nicole y Ángela Torres

Después de 25 años, Popstars volvió a la pantalla con una renovada propuesta musical y una noche de estreno que también tuvo a la moda como protagonista. El debut, celebrado el 24 de agosto, reunió a las figuras que forman parte del reality en una alfombra violeta donde los estilismos fueron una de las grandes atracciones.

Entre las más destacadas estuvieron Nicki Nicole y Ángela Torres, integrantes del jurado, quienes coincidieron en apostar por el blanco, aunque con propuestas completamente diferentes.

Nicki Nicole eligió un vestido largo blanco de cuello alto, con tela semitransparente, recorte lateral y una silueta de caída fluida. Las mangas tipo capa en gasa sumaron movimiento al diseño, que completó con anillos plateados y uñas negras en punta.

Ángela Torres, en tanto, apostó por una propuesta más lúdica y glamorosa. Lució un minivestido de encaje blanco con escote halter, combinado con una campera de plumas blancas de gran volumen. Stilettos blancos y brillo en los ojos terminaron de completar el look.

Los looks que se destacaron en el estreno de Popstars

La alfombra violeta también tuvo espacio para apuestas más arriesgadas. Martín Cirio, conocido como el "coach espiritual" del programa, sorprendió con un conjunto denim total compuesto por campera y pantalón rotos, estampado animal print, detalles de strass y zapatillas negras con plataforma.

En una línea más clásica, Nicolás Vázquez optó por un saco negro, remera blanca y pantalón oscuro. El productor mexicano Charly García, por su parte, eligió un saco gris a cuadros acompañado por cadenas plateadas y un broche con forma de araña.

El equipo de streaming también aportó sus propios códigos de estilo. Juli Poggio lució un outfit violeta con estampa de cebra en negro y fucsia, escote pronunciado y detalles de cuero negro, mientras que Sofía "La Reini" Gonet apostó por una estética dark con un vestido negro corto de encaje, mangas largas y cuello alto, acompañado por botines del mismo tono.

El regreso de Popstars llega 25 años después de su primera edición y con una nueva generación de participantes dispuestas a convertirse en las próximas figuras de la música. El reality también apuesta por un formato multiplataforma: se emite por televisión y está disponible en Disney+, con emisión en Disney Channel un día después.

Así, además de marcar el inicio de una nueva búsqueda de talentos, el estreno dejó una alfombra violeta donde Nicki Nicole, Ángela Torres y el resto de las figuras del programa mostraron sus diferentes estilos y convirtieron la moda en otro de los grandes protagonistas de la noche.