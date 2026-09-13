Premios Ídolo vuelve a Argentina: cuándo y dónde será la tercera edición

Los Premios Ídolo confirmaron la fecha de su tercera edición en Argentina. La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de Tecweek 2026, iniciativa que reúne a referentes de la innovación, la tecnología y las industrias creativas.

La nueva edición llega después de un 2025 de gran alcance para la premiación, que reconoce a creadores de contenido, streamers y figuras del entorno digital. El año pasado, el evento alcanzó a más de 3,2 millones de personas a través de distintas plataformas y fue número uno de su franja en televisión abierta, con 6,3 puntos de rating y 41,5% de share.

La edición 2026 volverá a contar con la producción y licencia en Argentina de DI RAIMONDO AGENCY, responsable también de las dos ceremonias anteriores. Además, anticipa una renovación de la identidad visual y estética de la marca.

Un premio que nació en España y llegó a Argentina

Los Premios Ídolo fueron creados en España en 2022 por Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de los creadores digitales. Argentina fue la primera sede internacional del formato, con una primera edición realizada en 2024 de la mano de LUZU TV.

En 2025, la ceremonia dio un nuevo paso al llegar a Telefe, ampliando su alcance a nivel nacional. Entre los momentos más destacados de aquella edición estuvieron el premio a Davo Xeneize en la categoría Streamer y el reconocimiento a Mernosketti como Creador Digital del Año.

Roze fue una de las protagonistas musicales de los Premios Ídolo 2025

La música también tuvo protagonismo con las presentaciones de Yami Safdie y Roze, quien además recibió el premio a la Canción Más Viral por "Tu Jardín con Enanitos".

Con la confirmación de su tercera edición, los Premios Ídolo vuelven a reunir a las principales figuras del ecosistema digital argentino el 28 de octubre en la Usina del Arte.