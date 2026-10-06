Pura emoción: un excombatiente cantó el Himno con la bandera de Malvinas en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo atravesada por distintos momentos de emoción. Uno de los más significativos ocurrió antes del comienzo del partido frente a Benín, cuando Fabio Santana entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino en el estadio Monumental.

Santana es músico y excombatiente de la Guerra de Malvinas. Para esta ocasión, interpretó el Himno junto a la bandera que lleva la inscripción "Las Malvinas son argentinas", la misma que los jugadores de la Selección exhibieron tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Lionel Messi fue el gran protagonista de una noche muy especial en el Monumental

Un momento de mucha emoción en el Monumental

La escena conmovió a los más de 80 mil espectadores que colmaron el estadio. En el campo de juego, Lionel Scaloni y varios integrantes del plantel también se mostraron emocionados durante la interpretación.

La presencia de Santana le dio además un significado especial a una noche marcada por la despedida de Messi y por los homenajes a la Selección Argentina.

"Voy a cantar con esa bandera. Me encantaba la idea, pero no lo quería proponer. Ya me estoy emocionando", había expresado el músico antes de salir al campo de juego.

La historia de Fabio Santana

La relación de Santana con la música comenzó desde muy chico, cuando participaba en actos escolares. A comienzos de la década de 1980 empezó a presentarse en bares y distintos escenarios locales.

Sin embargo, su carrera artística quedó interrumpida cuando fue convocado para cumplir con el servicio militar obligatorio y terminó participando de la Guerra de Malvinas.

Después del conflicto, atravesó las consecuencias de aquella experiencia y con el paso de los años volvió a encontrarse con la música, retomando una vocación que lo acompañó desde su juventud.

La interpretación del Himno a cargo de Santana se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche en el Monumental.