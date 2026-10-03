QLK Fest, el festival de Q'Lokura, vuelve por dos: fechas, entradas, precios y artistas confirmados

Después de una primera edición que dejó al público con ganas de más, QLK Fest vuelve por dos. El festival impulsado por Q'Lokura tendrá su segunda edición durante dos jornadas consecutivas: 6 y 7 de diciembre en el Jockey Club de Río Cuarto, Córdoba.

La propuesta nació con la idea de compartir música y encuentro alrededor de Q'Lokura y, para esta nueva edición, amplía su formato. El grupo de Nico Sattler y Facu "Chino" Herrera será parte de las dos fechas, mientras que la programación se completará con diferentes artistas que se irán sumando al line up.

Q'Lokura será protagonista de las dos jornadas

Q'Lokura, presente en las dos jornadas

Como anfitriones del festival, Q'Lokura se presentará tanto el 6 como el 7 de diciembre. La banda cordobesa encabezará ambas jornadas de un encuentro que busca repetir la convocatoria de su primera edición y extender la experiencia a dos días.

El festival lleva como lema "Un día nos quedó corto", una frase que resume la decisión de ampliar la propuesta para esta segunda edición.

El festival será en el Jockey Club de Río Cuarto

Los artistas confirmados hasta el momento

Además de Q'Lokura, ya fueron anunciados Los Herrera, El Chaqueño Palavecino y Los Tekis.

La grilla todavía no está completa y la organización anticipó que habrá nuevos nombres que serán anunciados próximamente.

Cuándo y dónde será QLK Fest

QLK Fest tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre en el Jockey Club de Río Cuarto, Córdoba.

Serán dos jornadas de música que marcarán el cierre de año, con Q'Lokura como protagonista de ambas fechas y una programación que continuará sumando artistas.

Entradas y precios

Las entradas ya pueden adquirirse a través de www.qlkfest.com.ar y en los puntos de venta físicos habilitados.

Las entradas ya están disponibles con distintas opciones y precios

Entradas por jornada:

General: $40.000 + servicio de compra.

$40.000 + servicio de compra. VIP Full Standing: $70.000 + servicio de compra.

$70.000 + servicio de compra. Ultra VIP: $130.000 + servicio de compra.

$130.000 + servicio de compra. Parking: $20.000 + servicio de compra.

También están disponibles los abonos para quienes quieran asistir a las dos jornadas:

Abono General: $70.000 + servicio de compra.

$70.000 + servicio de compra. Abono VIP Full Standing: $120.000 + servicio de compra.

$120.000 + servicio de compra. Abono Ultra VIP: $220.000 + servicio de compra.

La web oficial detalla qué incluye cada modalidad de entrada.

Dónde comprar las entradas

Además de la venta online, hay puntos de venta físicos en Río Cuarto y localidades cercanas.

Río Cuarto

Buenos Aires 55: lunes a viernes de 7:30 a 21:00; sábados de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00.

lunes a viernes de 7:30 a 21:00; sábados de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00. Kiosco Newen: Juan José Castelli 1929.

Juan José Castelli 1929. Frideza: Fray Quirico Porreca 1014.

General Deheza

Kiosco Arlequín: Bv. San Martín, abierto las 24 horas.

General Cabrera

Maxikiosco Los Pepos: Bv. Buenos Aires esquina 9 de Julio.

Con Q'Lokura confirmado para las dos jornadas y los primeros nombres ya anunciados, QLK Fest comienza a tomar forma para su segunda edición. La organización continuará revelando próximamente los artistas que completarán el line up.