Q'Lokura anuncia la venta de entradas para su show en Vélez: cuándo y dónde comprarlas

Q'Lokura anunció el que será el show más importante de su historia: el próximo jueves 12 de noviembre, Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera llegarán al Estadio José Amalfitani de Vélez para presentar "La República del Cuarteto", un espectáculo pensado para más de 40.000 personas.

El anuncio estuvo acompañado por una producción audiovisual inspirada en el formato de una cadena nacional, con la participación especial de Mario Pergolini como voz institucional. Con humor y una puesta acorde a la magnitud de la convocatoria, el dúo presentó una fecha que representa un nuevo paso en su crecimiento dentro de la música popular argentina.

Q'Lokura llevará "La República del Cuarteto" al Estadio de Vélez

El espectáculo contará con una puesta completamente nueva, diseñada especialmente para las dimensiones del estadio, además de invitados especiales, momentos preparados para sorprender y un repertorio que recorrerá las canciones más importantes de la trayectoria de Q'Lokura.

La llegada a Vélez se da luego de un presente marcado por grandes convocatorias. El grupo viene de agotar diez funciones en el Movistar Arena, además de recorrer distintos escenarios del país y consolidarse entre los proyectos de cuarteto con mayor alcance a nivel nacional.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Q'Lokura en Vélez

Las entradas para "La República del Cuarteto" estarán disponibles desde el miércoles 9 de septiembre a las 13 horas.

La venta se realizará exclusivamente a través de AllAccess, donde el público podrá adquirir sus tickets para el show del jueves 12 de noviembre en el Estadio José Amalfitani.

Las entradas salen a la venta este martes 8 de septiembre

Además, quienes abonen con tarjetas Galicia Visa y Mastercard podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés, según las condiciones informadas para la venta.